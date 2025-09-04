Препоръчано :

Технологии

A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление

По случай своята 30-годишнина A1 представя четири специални тарифни предложения, които съчетават най-търсените услуги

4 септември 2025, 14:42
A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление
Източник: А1
  • A1 представя четири нови плана по случай 30-годишнината си – 30 A1 Unlimited Ultra, 30 A1 Нет 600, 30 A1 ТВ 200 MAX и пакет 30 A1 ТВ 200 MAX + Нет 600.
  • Новите предложения дават на клиентите повече свобода, свързаност и възможности за забавление.
  • Юбилейните планове могат да бъдат заявени в периода от 1 септември до 31 октомври 2025 г. в магазините на A1 и онлайн на сайта на телекома.

По случай своята 30-годишнина A1 представя четири специални тарифни предложения, които съчетават най-търсените услуги – мобилна свързаност, високоскоростен интернет и богато телевизионно съдържание – на изключително атрактивни цени. Чрез тях компанията благодари на своите клиенти за доверието през годините и отбелязва празника заедно с тях, като им осигурява повече свобода, удобство и забавление.

Юбилейният мобилен план 30 A1 Unlimited Ultra предлага неограничени минути и мобилен интернет на максимална скорост на промоционална цена от 39,99 лв./20,45 евро на месец за първата година, а след това – 49,99 лв./25,56 евро до края на 2-годишния срок на договора. Така клиентите могат да бъдат винаги свързани със своите близки и да се възползват от предимствата на най-бързата мобилна мрежа в Европа според Ookla®. Планът включва и три избираеми позиции Select с безплатен промопериод от 12 месеца. Благодарение на тях потребителите могат да избират и активират любимото си съдържание – платформи за дигитално развлечение като Netflix, HBO Max, SkyShowtime, VOYO и 7Arts, приложението за аудиокниги Storytel, услугата за екосъобразна градска мобилност SPARK, професионална помощ при повреди у дома с „Моят майстор“ или абонаменти за издания като „Дневник“ и „Капитал“, както и много други.

За домашен интернет A1 предлага план 30 A1 Нет 600, който осигурява максимална скорост на сваляне до 600 Mbps и включва услугата „Интернет защита“ с 3 месеца безплатен промопериод. Това е надеждно решение за работа, учене и забавление от уюта на дома. Планът е достъпен на специална празнична цена от 15,99 лв./8,18 евро месечно през първата година и 17,99 лв./9,20 евро през втората.

Източник: А1

Телевизионните фенове могат да изберат 30 A1 ТВ 200 MAX, който предлага над 200 канала, от които 70+ в HD качество. В плана са включени Xplore TV GO, MultiSD, 7/8 TV и MAX видеотека с различен промоционален период без допълнително заплащане – гаранция за разнообразно съдържание за цялото семейство. Към него също са добавени 3 позиции Select с 12 месеца безплатен промопериод, които осигуряват още по-богато дигитално изживяване – Netflix, SkyShowtime, HBO, Cinemax, HBO Max, VOYO, MAX Sport Plus, Diema Xtra и 7Arts. Цена е 27,99 лв./14,31 евро на месец през първата година и 37,99 лв./19,42 евро през втората.

Източник: А1

За тези, които искат всичко в едно, компанията представя комбинирания пакет 30 A1 ТВ 200 MAX + Нет 600, който съчетава предимствата на високоскоростния интернет и богатото телевизионно съдържание. Пакетът е наличен на цена от 39,99 лв./20,45 евро месечно през първата година и 49,99 лв./25,56 евро през втората.

Източник: А1

„Вече три десетилетия A1 е част от живота на милиони българи. По повод юбилея искаме да благодарим на клиентите си със специални предложения, които съчетават иновации, гъвкавост и изгодни условия. Това е нашият начин да отбележим празника заедно с тях. Занапред ще продължим да надграждаме и да предлагаме решения, които улесняват ежедневието на клиентите и им дават повече свобода и възможности“, сподели Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг” в A1 България.

Новите планове могат да бъдат заявени в периода от 1 септември до 31 октомври 2025 г. в магазините на A1 и онлайн на сайта на телекома.

Източник: A1    
Последвайте ни

Препоръчано :

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

carmarket.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 17 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 16 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 19 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 22 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола се вряза в група деца в Берлин

Кола се вряза в група деца в Берлин

Свят Преди 6 минути

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

България Преди 15 минути

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 1 час

В Португалия беше обявен ден на национален траур

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

Любопитно Преди 1 час

В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Свят Преди 1 час

Това е истинската история зад „The Conjuring: Last Rites“

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

България Преди 2 часа

Злополуката е станала в един от цеховете на оръжейницата.

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 2 часа

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България

"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

България Преди 2 часа

В конкретния случай водачът ще бъде санкциониран по Кодекса на труда

<p>Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция</p>

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

Свят Преди 2 часа

Политическа парализа, растящ дефицит и натиск от опозицията поставят под въпрос стабилността на Петата република, независимо дали Макрон остане или подаде оставка

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

България Преди 2 часа

Глобален срив на Google прекъсна Gmail YouTube в над 30 държави

<p>Септемврийска магия: 4 зодии с късмет в любовта и брака</p>

Септемврийска магия: 4 зодии с късмет в любовта и брака

Любопитно Преди 2 часа

След летните страсти есента приканва към по-спокойни и задълбочени отношения

<p>Почина последният жив син на Хемингуей</p>

Патрик Хемингуей, последният жив син на Ърнест Хемингуей, почина на 97 г.

Свят Преди 2 часа

Патрик Хемингуей е вторият от тримата синове на Хемингуей

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Свят Преди 2 часа

Арестувани са двадесет и двама души

Снимката е илюстративна

Икономиката на Русия попадна в „техническа стагнация“ през второто тримесечие на 2025 г.

Свят Преди 2 часа

Това заяви Герман Греф, ръководителят на най-голямата руска банка – Сбербанк, съобщи „Киев Индипендънт“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Свят Преди 2 часа

Родителите на децата бяха арестувани

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Свят Преди 2 часа

Напрежението между Венецуела и САЩ отново се покачва, пише сп. „Нюзуик“

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

Официално: Вижте първи снимки на Кейт Мидълтън като БЛОНДИНКА

Edna.bg

Дългоочаквана радост: Лепа Брена стана баба на момиченце (СНИМКИ)

Edna.bg

Мадридско издание определи Георги Аспарухов за по-голям от Христо Стоичков

Gong.bg

Испания остана без още двама за България, вижте групата на европейските шампиони

Gong.bg

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние след побой

Nova.bg

Двама мъже пострадаха тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

Nova.bg