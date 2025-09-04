България

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

В пленарната зала почти нямаше дискусия

4 септември 2025, 15:14
Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост
Източник: ЕПА/БГНЕС

С ъс 164 срещу 83 гласа парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за държавната собственост. В пленарната зала почти нямаше дискусия, предава NOVA.

Единствен Христо Расташки от МЕЧ се изказа от парламентарната трибуна:

"Целта е да се продадат 4 хиляди имота. Те са държавна собственост, а тук ни беше обяснявано, че са с отпаднала необходимост. По този начин се извършва най-голямата приватизация от 1996 година". 

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

Преди около месец управлението на 4400 държавни имота с отпаднала необхдимост изостри тона между президента и кабинета. Темата нажежи обстановката в публичното пространство и доведе до размяна на обвинения, подозрения и спекулации за нагласени търгове, тайна приватизация и дори "грабеж".

Тогава президентът Радев настоя, че правителството "стяга най-големия грабеж от 90-те години", а след това наложи вето. 

Източник: NOVA    
НС имоти вето
Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

8 признака, че котката не ви харесва и как да промените това

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Преди 17 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Преди 16 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Преди 19 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Преди 22 часа

Всичко от днес

