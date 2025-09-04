Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

С ъс 164 срещу 83 гласа парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за държавната собственост. В пленарната зала почти нямаше дискусия, предава NOVA.

Единствен Христо Расташки от МЕЧ се изказа от парламентарната трибуна:

"Целта е да се продадат 4 хиляди имота. Те са държавна собственост, а тук ни беше обяснявано, че са с отпаднала необходимост. По този начин се извършва най-голямата приватизация от 1996 година".

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

Преди около месец управлението на 4400 държавни имота с отпаднала необхдимост изостри тона между президента и кабинета. Темата нажежи обстановката в публичното пространство и доведе до размяна на обвинения, подозрения и спекулации за нагласени търгове, тайна приватизация и дори "грабеж".

Тогава президентът Радев настоя, че правителството "стяга най-големия грабеж от 90-те години", а след това наложи вето.