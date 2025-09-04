Свят

Кола се вряза в група деца в Берлин

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

4 септември 2025, 15:37
Кола се вряза в група деца в Берлин
Източник: EPA/БГНЕС

К ола се вряза в деца в Берлин този следобед, ранявайки няколко, съобщава "Билд".

Инцидентът е станал около 13:10 ч. местно време на ъгъла на "Донагещел" и "Зеещрасе", голяма търговска улица, северозападно от центъра на града.

Няколко деца са леко ранени, а придружаващ ги възрастен е тежко ранен, съобщи говорител на берлинската пожарна.

Зрелищна катастрофа в Германия, има ранени, включително деца

Автомобилът марка "Бе Ем Ве" блъснал група деца на възраст между седем и осем години, докато е завивал. Три от 15-те деца на мястото на инцидента са ранени и откарани в близката болница.

Многобройни автомобили за спешна помощ, включително най-малко три линейки, са пристигнали на мястото.

Германските служби за спешна помощ заявиха, че катастрофата е била инцидент. Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал.

Източник: Daily Mail    
Берлин катастрофа
