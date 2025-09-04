България

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия

4 септември 2025, 15:28

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко
А пелативен съд – София отмени мярката „задържане под стража“ и незабавно освободи от ареста Петър Димитров, обвинен, че е подпалил треви и храсти в столичния кв. "Кръстова вада", съобщиха от съда. Определението е окончателно.

Психиатрично становище, което защитата му внесе по делото, показва, че към момента на деянието той не е съзнавал свойството и значението на извършеното и поведението му е било изцяло болестно.

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия и въпреки това е внесла искане за задържане, а не за настаняване в лечебно заведение. Тъй като съдът не е компетентен да започне процедура по налагане на принудителни медицински мерки, постанови да бъде изпратен препис от протокола, както и копие от психиатричното становище на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура. 

Припомняме, че Димитров е обвинен за това, че около 15:00 ч. на 24 август на около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ № 27 в София запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара. Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили. 

Източник: БТА, Константин Костов    
съд пожар Кръстова вада
