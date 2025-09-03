България

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Тя пътувала с полет до Айндховен

3 септември 2025, 17:03
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Източник: Георги Димитров/Vesti

С тудентка сигнализира, че е била принудена да плати 75 евро за куфар, ръчен багаж, който е с по-малки размери от изискванията на нискотарифна авиокомпания на летище "Васил Левски" - София.

Тя пътувала с полет FR6013, София - Айндховен, на 27 август. С този полет пътувало и друго младо момиче, което миналата седмица подаде сигнал, предава "24 часа".

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

"Дъщеря ми е студентка четвърта година в Нидерландия и досега никога не е имала проблем с този куфар, пътува с него още от първата година и винаги ѝ плащам приоритет, за да има ръчен багаж. Той категорично е с по-малки размери от изискванията, но въпреки това служителите са я накарали да плати глоба, защото според тях бил по-голям. Преди нея пък са глобили момче, защото джобът на куфара му уж стърчал, но багажът без проблем се е събрал в шаблона, а джобът е бил празен. Не знам какво да правим в бъдеще, явно ще трябва да пътува само с раница, няма смисъл да се плаща приоритет, след като служителите получават бонуси за глоби и ги налагат неправомерно", разказва Наталия Димитрова, майка на глобената студентка.

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

Жената добавя, че също като другото момиче, ще пуснат жалби до всички институции, свързани с тези проблеми.

Тя представи снимки на въпросния куфар, който видимо е в рамките на изискванията.

Източник: 24 часа    
София летище куфар
Последвайте ни
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Защо инвеститорите бягат към злато и сребро

Защо инвеститорите бягат към злато и сребро

pariteni.bg
Водородът не е мъртъв: BMW представи новата си система с горивни клетки

Водородът не е мъртъв: BMW представи новата си система с горивни клетки

carmarket.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 18 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 20 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 19 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 18 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Свят Преди 32 минути

„Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, обяви полското командване.

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Технологии Преди 57 минути

„Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко"

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

България Преди 1 час

Той е отведен в болнично заведение

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

Свят Преди 1 час

Силяновска: Конституционният съд ще реши

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Любопитно Преди 1 час

След като в медийното пространство се появиха слухове, че Дейв Батиста е близък с актрисата Мария Бакалова, интересът към него нарасна още повече

Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

България Преди 2 часа

„Българското кисело мляко е много популярно в Китай... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук“

Най-малко 21 000 деца в ивицата Газа са получили увреждания

Най-малко 21 000 деца в ивицата Газа са получили увреждания

Свят Преди 2 часа

Около 40 500 деца са с "наранявания, свързани с войната"

<p>НС задължи МС до две седмици да сформира Национален борд по водите</p>

Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите

България Преди 2 часа

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България

От първия GSM оператор до технологичен лидер: 30 години А1 в България

От първия GSM оператор до технологичен лидер: 30 години А1 в България

Технологии Преди 2 часа

Първият GSM оператор днес е технологичен лидер, който определя посоката и бъдещето на индустрията

<p>Сидни Суини и Скутър Браун се срещат &quot;неангажиращо&quot;</p>

Източници: Сидни Суини и Скутър Браун се срещат "неангажиращо"

Любопитно Преди 3 часа

27-годишната актриса и 44-годишният музикален мениджър бяха сред звездните гости на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

България Преди 3 часа

35-годишната Христина изпадна в мозъчна смърт

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Свят Преди 3 часа

Предполага се, че заподозреният е опитал да се самоубие, но е бил спасен

<p>Четири жертви в жестока челна катастрофа&nbsp;край Хасково</p>

Четирима загинаха, трима са ранени при тежка катастрофа край Хасково

България Преди 3 часа

На място са изпратени пет полицейски екипа, има медици и пожарникари

Чешки милиардер е хоспитализиран, след като е нападнат с бастун от мъж

Чешки милиардер е хоспитализиран, след като е нападнат с бастун от мъж

Свят Преди 4 часа

Нападението беше осъдено от чешкия премиер Петър Фиала, който заяви на профила си в "Екс", че "насилието няма място в политиката"

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

България Преди 4 часа

В момента униформените разпитват човека, който е заснел кадрите

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

България Преди 4 часа

Това обяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов след заседанието на Министерски съвет

Всичко от днес

От мрежата

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Луис де ла Фуенте преди мача с България

Gong.bg

Антъни Гордън с емоционално сбогуване с Александър Исак

Gong.bg

След нападението срещу екипа на NOVA в Сопот: СБЖ и АЕЖ осъдиха нападението над журналисти и призоваха за незабавни действия

Nova.bg

Микрофон улови Си и Путин да си говорят за трансплантации и безсмъртие (ВИДЕО)

Nova.bg