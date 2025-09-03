Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

С тудентка сигнализира, че е била принудена да плати 75 евро за куфар, ръчен багаж, който е с по-малки размери от изискванията на нискотарифна авиокомпания на летище "Васил Левски" - София.

Тя пътувала с полет FR6013, София - Айндховен, на 27 август. С този полет пътувало и друго младо момиче, което миналата седмица подаде сигнал, предава "24 часа".

"Дъщеря ми е студентка четвърта година в Нидерландия и досега никога не е имала проблем с този куфар, пътува с него още от първата година и винаги ѝ плащам приоритет, за да има ръчен багаж. Той категорично е с по-малки размери от изискванията, но въпреки това служителите са я накарали да плати глоба, защото според тях бил по-голям. Преди нея пък са глобили момче, защото джобът на куфара му уж стърчал, но багажът без проблем се е събрал в шаблона, а джобът е бил празен. Не знам какво да правим в бъдеще, явно ще трябва да пътува само с раница, няма смисъл да се плаща приоритет, след като служителите получават бонуси за глоби и ги налагат неправомерно", разказва Наталия Димитрова, майка на глобената студентка.

Жената добавя, че също като другото момиче, ще пуснат жалби до всички институции, свързани с тези проблеми.

Тя представи снимки на въпросния куфар, който видимо е в рамките на изискванията.