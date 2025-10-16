Сблъсък на два трамвая в София, пострада жена (СНИМКИ)

Д ва трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. На място незабавно е изпратена полиция и аварийни екипи, съобщи репортер на БТА.

При инцидента е пострадала една жена. Тя е получила травма на главата и е настанена в болница Царица Йоанна – ИСУЛ, съобщава БНР.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки временно бе спряно.

Дерайлиралият трамвай се е движел от бул. "Христо Ботев" към ул. "Струга". Жълтото возило се удря в дърво, след което удря друг трамвай, пише "Фокус".