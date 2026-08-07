Бързият влак София – Варна блъсна и уби жена край Велико Търново

Ж ена загина, след като беше блъсната от бърз влак в района на жп гара Бутово. Инцидентът е станал около 9:00 часа днес, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Велико Търново Марияна Христова.
Жена загина, пометена от влак край Бургас
По първоначална информация жената се е движила по съседна железопътна линия и не е чула приближаващия влак.
Машинистът е бил проверен за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна, уточниха от полицията.
Влак блъсна и уби човек край Пловдив
На място са извършени необходимите процесуално-следствени действия. Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент предстои да бъдат изяснени.
По случая е образувано досъдебно производство.