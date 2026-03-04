Неофициално: Емил Дечев смени шефа на ГДБОП Боян Раев

Г лавна дирекция "Борба с организираната престъпност", известна с абревиатурата си ГДБОП, се

разделя с шефа си Боян Раев, съобщи "24 часа". Той е освободен със заповед на вътрешния

министър Емил Дечев. Засега не е ясно кой е новият шеф.

Раев работи в МВР от 1996 г. Последователно е бил в група „Охрана на обществения ред", „Криминална полиция", „Престъпления против собствеността" и „Тежки престъпления" в структурите на ОДП – Габрово, ОДП – Варна и СДВР - МВР.

Служител на ГДБОП става през 2010 г. Назначен е за началник на сектор към отдел „Контратероризъм" през 2015 г. От 2021 до 2023 г. е началник на отдел „Специални операции".

Заместник-директор на ГДБОП от 3 октомври 2023 г.

От Vesti.bg се свързахме с официални представители на ГДБОП от там обясниха, че в момента тече оперативка и все още не е потвърдено официално.