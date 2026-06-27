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Военни колони на НАТО влизат в България: Започва голямо учение

Периодично придвижване на чуждестранни военнослужещи и специализирана техника по републиканската пътна мрежа на България е планирано от днес до 12 юли. Транзитът е свързан с логистиката и провеждането на международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юни 2026, 07:49
Военни колони на НАТО влизат в България: Започва голямо учение
Източник: iStock/Guliver Images

П ериодично придвижване на чуждестранни военнослужещи и специализирана техника по републиканската пътна мрежа на България е планирано от днес до 12 юли. Транзитът е свързан с логистиката и провеждането на международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“, информираха официално от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Пътните автоколони ще включат личен състав и бойна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Маршрутът на военните сили ще премине от границата с Румъния до Учебен полигон „Ново село“, като след приключване на маневрите конвоите ще се за върнат обратно по същия път.

За осигуряване на безопасността на движението, всички колони ще бъдат ескортирани от екипи на „Военна полиция“.

Паралелно с това от Министерството на отбраната отчетоха и успешното представяне на военнослужещи от МО и Българската армия в друго мащабно събитие на Алианса – учението „Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) 2026“. Нашите сили демонстрираха високи способности за техническа и оперативна съвместимост.

Маневрите на CWIX 2026 се проведоха на територията на Полша – в Съвместния тренировъcenter на НАТО в град Бидгошч, както и на развърнат допълнителен полеви тестови сайт в непосредствена близост до местното летище.

Основният фокус на тази подготовка бе подобряването на оперативната и техническата стиковка между съюзническите и партньорските национални системи за командване, управление, комуникации, компютри, наблюдение, разузнаване и опознаване, известни в Колективната отбрана под съкращението C4ISR.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Марин Колев    
България НАТО военна техника Министерство на отбраната Alliance Wall Exercise Българска армия CWIX 2026 военно учение оперативна съвместимост логистика
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