България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

Д нес отбелязваме Деня на родилната помощ – Бабинден по стар стил. Празникът, който се чества официално от 1951 г. като Ден на акушерките и гинеколозите, преминава под знака на изключително позитивна статистика за страната ни, предава NOVA.

Последните данни на Евростат показват, че България е с най-висок коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз. За 2023 г. у нас на една жена се падат средно по 1,81 деца. За сравнение, средният показател за ЕС е значително по-нисък – 1,38. С този резултат страната ни изпреварва държави като Франция и Унгария.

България оглави европейска класация за майки до 19 г.

България заема челно място и по отношение на възрастта на майките. Средната възраст на българката при раждането на първо дете е близо 27 години, което е с 3 години по-рано от средната възраст за жените в останалите държави от Европейския съюз.

Празникът беше отбелязан тържествено в най-старата акушеро-гинекологична болница у нас – „Майчин дом“. Под звуците на гайда и народни песни беше отслужен водосвет, а ръцете на лекарите и акушерките бяха ритуално измити. Този обичай, датиращ още от езически времена, символизира почитта към опита и първата грижа за новия живот.