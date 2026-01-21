България

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

На Бабинден данните на Евростат отреждат на страната ни водеща позиция

21 януари 2026, 19:46
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари
КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“
Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители
Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме
Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море
МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб
България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната
Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Д нес отбелязваме Деня на родилната помощ – Бабинден по стар стил. Празникът, който се чества официално от 1951 г. като Ден на акушерките и гинеколозите, преминава под знака на изключително позитивна статистика за страната ни, предава NOVA.

Последните данни на Евростат показват, че България е с най-висок коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз. За 2023 г. у нас на една жена се падат средно по 1,81 деца. За сравнение, средният показател за ЕС е значително по-нисък – 1,38. С този резултат страната ни изпреварва държави като Франция и Унгария.

България оглави европейска класация за майки до 19 г.

България заема челно място и по отношение на възрастта на майките. Средната възраст на българката при раждането на първо дете е близо 27 години, което е с 3 години по-рано от средната възраст за жените в останалите държави от Европейския съюз.

Празникът беше отбелязан тържествено в най-старата акушеро-гинекологична болница у нас – „Майчин дом“. Под звуците на гайда и народни песни беше отслужен водосвет, а ръцете на лекарите и акушерките бяха ритуално измити. Този обичай, датиращ още от езически времена, символизира почитта към опита и първата грижа за новия живот.

Източник: NOVA    
Ден на родилната помощ Бабинден България в ЕС
Последвайте ни
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 8 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 9 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 12 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

България Преди 25 минути

Протестират още във Варна и Бургас

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

Прокуратурата с производство срещу „Кроношпан“

България Преди 2 часа

Дружеството не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

България Преди 3 часа

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

България Преди 4 часа

Задържаният е председател на състав на ТЕЛК

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Свят Преди 4 часа

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Свят Преди 4 часа

Париж вече е изпратил малък военен контингент на арктическия остров

.

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“

България Преди 4 часа

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 5 часа

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 5 часа

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Свят Преди 5 часа

Министърът на финансите на САЩ отхвърли опасенията, че Европа може да използва пазара на облигации, за да оказва натиск върху Вашингтон заради Гренландия

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

България Преди 5 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 5 часа

Националната процедура по подбор премина през два етапа

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Свят Преди 5 часа

Илон Мъск обмисля дали да купи Ryanair след скандал с шефа на авиокомпанията. Двамата си размениха сериозни обиди

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Любопитно Преди 5 часа

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

<p>&quot;След 4 брутални години&quot;:&nbsp;Лена Бориславова няма да участва в парламентарните избори</p>

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

България Преди 6 часа

Решението беше обявено с публикация в официалната ѝ страница във Facebook

.

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Тейлър Суифт пише история: най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

Edna.bg

Стил и свобода – стъклен парапет краси стъпалата в дома

Edna.bg

Хьогмо: Обичаме да играем в подобна атмосфера, ще създадем шансове

Gong.bg

Илиян Филипов направи обзор на контролата на Ботев, потвърди ново попълнение

Gong.bg

Европейският парламент настоява за безплатен ръчен багаж в самолетите

Nova.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg