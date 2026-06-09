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„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на газ към съседни държави

Разширението по Вертикалния газов коридор обхваща връзките с Гърция, Румъния и Северна Македония и ще се въвежда поетапно до 2028 г.

9 юни 2026, 10:19
„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на газ към съседни държави
Източник: iStock Photos/Getty Images

„Булгартрансгаз“ планира значително увеличение на капацитета за пренос на природен газ по основните междусистемни връзки на България с Гърция, Румъния и Северна Македония. Мярката е част от развитието на нови инфраструктурни проекти, свързани с т.нар. Вертикален газов коридор.

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Разширението ще бъде въведено поетапно в рамките на следващите газови години – 2026/2027 и 2027/2028 – и обхваща граничните точки Кулата/Сидирокастро, Негру Вода 1/Кардам и Кюстендил/Жидилово.

  • Повече възможности за пренос и доставки

От газопреносния оператор посочват, че разширяването на инфраструктурата ще позволи транспортирането на по-големи количества природен газ през България, включително втечнен природен газ от различни международни доставчици. Сред тях са и доставки от Съединените щати.

Целта на проекта е повишаване на сигурността на доставките в региона и създаване на условия за по-конкурентни цени на енергийните пазари в Югоизточна Европа.

Според компанията увеличението на капацитета ще бъде съпроводено и с намаление на цените за пренос с над 11% по ключови маршрути – от Гърция към България и от България към Румъния.

  • Поетапно увеличение на капацитета

По данни на оператора, на граничната точка Кулата/Сидирокастро капацитетът ще бъде увеличен на два етапа. През газова година 2026/2027 той ще достигне около 93 млн. kWh на ден, а от 2027/2028 – над 102 млн. kWh дневно, след завършване на допълнителни инфраструктурни дейности.

За междусистемната връзка Негру Вода 1/Кардам разширението е предвидено за 2027/2028 г., когато капацитетът ще достигне приблизително 297 млн. kWh на ден след модернизация на компресорни станции и газопроводи.

При Кюстендил/Жидилово, връзката с Република Северна Македония, също е планирано увеличение от 2027/2028 г. до около 38,7 млн. kWh дневно.

  • Европейски правила и предстоящи търгове

Увеличението на капацитетите е съобразено с европейската регулаторна рамка за разпределение на капацитет в газопреносните мрежи. В този контекст на 6 юли 2026 г. ще се проведе годишен търг за капацитетни продукти в рамките на европейската газова система.

Източник: "Булгартрансгаз"/Пресцентър    
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