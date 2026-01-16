БСП: Ще настояваме единствено машините да вадят протокол и отрязъците да се броят

Е динственото, за което ще настояваме, е машините, с които се гласува и сега, да броят, да вадят протокол, и отрязъците, които излизат, също да се броят, за да се сверят резултатите. Това заяви депутатът от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и председател на Младежкото обединение в БСП Атанас Атанасов, цитиран от пресцентъра на БСП. Той посочи, че са опасни промени в Изборния кодекс в "12 без 5".

По думите на Атанасов сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, да броят и да вадят протокол, да се броят и разписките, след което се засичат и двата протокола.

"Това е теза, подкрепяна и от президента Румен Радев. Що се отнася до сканиращите машини, не трябва отново да притесняваме хората как и с какво ще гласуват. Няма време дори да се обучат изборните администрации и да се обясни на хората как ще се гласува с новите машини", коментира депутатът.

Попитан за върнатия неизпълнен мандат от "Алианс за права и свободи", Атанасов каза, че президентът решава на коя дата ще бъдат изборите. Той увери, че социалистите са готови за избори.

За днес бе свикано извънредно заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси. В дневния ред е второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, текстове от който бяха приети вчера и се отнасят до оптичните устройства за сканиране на бюлетини.