Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

О чакванията на Бойко Борисов от предстоящата среща в Аляска между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е да има план и той да е положителен.

След срещата Тръмп-Путин ще се наложат някакви размествания, спиране на войната, ще бъде засегната и оръжейната индустрия, коментира пред журналисти в Айдемир, Силистренско, лидерът на ГЕРБ. Все пак такива големи държави, администрации, няма да тръгнат на голяма среща, мястото на която е символно, ако няма някакъв план, надявам се той да е положителен и за Украйна, и за Русия, обясни очакванията си той. На всички срещи досега се разбират за размяна на военнопленници, войниците на фронта не искат да се бият, защото това не е отечествена война, всички виждат, че е политическа игра и затова се разменят толкова военнопленници, добави той.

Във връзка с пожарите у нас Борисов посочи, че преди дни е разговарял с вътрешния министър Даниел Митов. В момента висят няколко обществени поръчки, фирмите се съдят, стотици отделени пари за пожарни, камиони, облекло са потънали в годините, в процедури, изтъкна политикът. Според него министър Митов би могъл по темата да потърси консенсус в Народното събрание и да поиска парламентът да определи една фирма, защото хората се „пекат“ по пожарите. В момента пожарникарите имат една от най-добрата техника, облекло, отбеляза още лидерът на ГЕРБ.

Поне 15-20 години ГЕРБ е в различни формати на управление, 5 правителства, има ли държавен имот, продаден или приватизиран, от който ГЕРБ да се срамува – няма. Така Борисов коментира темата с програмата за упражняване правата върху продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост, внесена в НС. Група леви партии, начело с популист президент, „Продължаваме промяната“, Пеевски си измислят посред лято, но не казват кой е тръгнал да приватизира - продължи Борисов. По думите му битката център-ляво е толкова голяма, че всеки ден си търсят повод, "че с телата си щели да бранят – кое ще бранят", попита той.

Тази паянтова управленска конструкция в момента изисква висша политическа отговорност, смята лидерът на ГЕРБ. Мисля, че Новото начало няма да вървят в посока да пада правителството, защото аз няма да стана ляв, допълни Борисов. По думите му, ако това не стане, ще се отиде на предсрочни избори, но тогава другите политически сили ще трябва да обяснят защо пада правителството.