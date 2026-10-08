България

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

Той призова президентът Йотова да разсекрети част от стенограмата от КСНС

8 октомври 2026, 11:41
Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи
Източник: БТА

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира сигурността на България и отношенията с Русия след заседанието на КСНС. По думите му, докато „Балкански поток“ работи, руският президент Владимир Путин няма да предприеме удар срещу България, предаде DarikNews.bg.

Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в която говорят политиците.

„Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Не съм го документирал. Защото дори и вътре казах, че първи ще излезе Костадинов да говори пред медиите“, заяви Борисов.

„Апелирам към г-жа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Ще видите колко забавни изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече“, добави той.

Борисов направи изявлението след заседанието на КСНС в президентската институция. То беше свикано от държавния глава Илияна Йотова, а темата беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

По думите на лидера на ГЕРБ корабите са били ударени преднамерено и е необходимо спешно да бъдат направени експертизи.

Той обясни, че е предложил, ако президентът Илияна Йотова се съгласи, участниците да излязат заедно пред медиите, за да покажат институционалност. По думите му първоначално е подкрепил декларацията на „Демократична България“, но тя не е била приета.

Борисов заяви, че при обсъждането на текстовете са възникнали спорове, тъй като според него ПБ и Йотова са търсили по-сдържана формулировка.

„Изрично казахме, че незабавно трябва да ни информират“, посочи лидерът на ГЕРБ. По думите му Йотова е заявила, че при получаване на информация ще бъде свикан още един КСНС.

Борисов допълни, че той, Ивайло Мирчев, Станислав Атанасов и Николай Денков са искали в позицията изрично да бъде посочено, че Русия е агресорът.

Той обяви, че най-острото настояване е било неговото.

"Натоявах да се напише, че агресора е Русия. А колегата Мирчев настояваше държавата да застане зад производството на дронове с Украйна". 

Борисов обяви, че не е довлен от докладите на службите.

В докладите на службите има информация за втория кораб, пътувал от Египет към Украйна, като според данните плаването му е продължило 15 дни при очаквани около пет дни, заяви лидерът на ГЕРБ.

„Службите докладват,  че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува пет дни, а той пътува 15“, каза Борисов.

По думите му корабът все още не е проверен. Затова на заседанието е било решено да бъде поискан подводен дрон, който да обследва плавателния съд.

„Говори се в докладите на службите, че са се превозвали хора, войска. Дали е вярно или не, затова се реши да се иска подводен дрон да отиде да го види това нещо“, посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза още, че в докладите се споменава за претоварване на петрол в Черно море.

„Но както виждате, това не върши работа за предизборната кампания и затова не се коментира“, заяви той.

По думите му единствено лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е бил откровен в позицията си по време на заседанието.

„Единствено Костадинов беше честен, като каза, че няма как да подкрепи решение и си излезе, когато си реши“, каза Борисов.

Източник: DarikNews.bg    
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