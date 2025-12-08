България

Надежда Бобчева: Очакваме в близките дни да се включи допълнителната техника за сметосъбирането в София

В момента в „Люлин“ се чисти с девет камиона, които са от други райони, а до края на седмицата ще има шест камиона специално за района

8 декември 2025, 09:35
Надежда Бобчева: Очакваме в близките дни да се включи допълнителната техника за сметосъбирането в София
Източник: БГНЕС/ЕРА

О чакваме в близките дни да се включи допълнителната техника, която беше получена миналата седмица от Гората.бг за кризисните ситуации със сметосъбирането в София. Това каза зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева на брифинг пред журналисти по повод временната организация на сметосъбирането в районите „Люлин”, „Красно село”, „Слатина”, „Подуяне” и „Изгрев” в София.

Двата нови камиона бяха в сервиз за обслужване през последните дни и се надяваме, че още утре да бъдат на терен, посочи Бобчева. Срокът на конкурса за закупуване на техника втора ръка изтече миналата седмица, а през тази седмица трябва да се гледат офертите, каза тя.

Бобчева обясни, че в районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ на терен в днешния ден работят седем големи камиона от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и шест малки. По думите ѝ в „Изгрев“ няма засметяване, докато в „Слатина“ и „Подуяне“ има по-критични места.

СО с актуална информация за сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Надяваме се до края на седмицата да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в „Люлин“ и „Красно село“. До Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено относно критичните точки на сметоизвозване в районите, каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество “Софекострой” Николай Щерев.

Направили сме организация и средно на ден около девет камиона влизат в „Люлин“, но ние ги дърпаме след като си приключат смените в редовните региони, добави той. Мисля, че ще успеем да се справим, особено като идва допълнителна техника до края на седмицата. До голяма степен е осигурен и персонал за техниката. Тази седмица влизаме с всичките си ресурси в „Люлин", а редовното сметоизвозване очакваме да се стартира от края на другата седмица, уточни Щерев.

Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"

В момента в „Люлин“ се чисти с девет камиона, които са от други райони, а до края на седмицата ще има шест камиона специално за района.

Щерев коментира, че сметоизвозването и почистването на голям район като „Люлин" изисква сериозна организация, която отнема време.

На 1 декември влезе в сила въведена от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". Мярката бе наложена поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в районите.

През октомври 2023 г. столицата се изправи пред подобна остра ситуация в районите „Люлин“ и „Красно село“. Тогава Столична община, под ръководството на кмета Васил Терзиев, отказа да подпише договор с единствения кандидат за сметосъбиране, позовавайки се на необосновано висока офертна цена от 420 лева на тон – сума, определена като „такса рекет“.В отговор на тази предизвикателна ситуация, Общината въведе временна организация за сметосъбирането, започвайки на 4 октомври. Услугата бе поета със собствени сили чрез Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), като впоследствие бе включено и общинското дружество „Софекострой“ ЕАД. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева тогава заяви, че е постигнато 80% възстановяване на обслужването по график. С цел повишаване на капацитета, Столичният общински съвет гласува заем в размер на 9 милиона лева за „Софекострой“. Към усилията се присъединиха екипи и техника от други столични райони, както и от общини като Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище. Беше инициирано и прокурорско разследване, в рамките на което бяха призовани на разпит заместник-кметът Бобчева и директорът на СПТО Николай Савов.

През годините София многократно е била изправена пред предизвикателства в управлението на отпадъците, свързани със затваряне на депа, протести на жители и спорове с концесионери.

 

Източник: NOVA    
Криза с отпадъците Столична община Район Люлин Сметосъбиране Георги Тодоров Васил Терзиев Спешна среща Такса рекет Прокурорско разследване Красно село
