България

Бюджетната комисия в НС прие мерките на новата власт срещу високите цени

Предложените правила не целят натиск върху бизнеса, увериха управляващите

Обновена преди 1 час / 12 май 2026, 06:54
Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица
Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица
Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието
ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти
Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици
Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Н овата власт предприе първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и бяха разгледани във вторник от Временната комисия по бюджет и финанси.

Най-обсъжданите промени са свързани с изменения в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите.

Мерките по КЗК и КЗП бяха приети - всички членове гласуваха “за”, с изключение на ПП - “против” и “въздържал се” - ДБ. Промените са свързани с изменения в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите.

В Закона за защита на конкуренцията се разширява списъкът с нелоялни търговски практики - от 13 на 33. По този начин се увеличават и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се и понятието „господстващо положение“, като за такова се приема ситуация, при която големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени, което според законодателите може да води до изкривяване на пазара.

С промени в Закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение - мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано.

Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки.

Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение.

Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни и ефективни механизми за контрол в рамките на закона.

Явор Гечев от „Прогресивна България“ подчерта, че мерките не са насочени срещу конкуренцията и не целят административно определяне на цени. По думите му идеята е държавата да разполага с инструментариум за контрол, без да се нарушават пазарните принципи.

Министърът на икономиката Александър Пулев заяви, че промените ще бъдат внесени максимално бързо в Министерския съвет, където ще се създаде междуведомствено звено. Според него новите механизми дават възможност за по-ефективна борба с „галопиращите цени“, като същевременно се съобразяват с пазарната среда и конкуренцията.

Министърът на земеделието Пламен Абровски допълни, че разширените дефиниции за нелоялни търговски практики ще дадат по-голяма свобода за подкрепа на българските производители и за увеличаване на дела на българската храна на пазара.

От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) също изразиха подкрепа за новите правила. Председателят Росен Карадимов уточни, че институцията не трябва да се превръща в ценови регулатор, а основната ѝ задача остава установяването на съгласувано поведение и нелоялни практики.

Политическите реакции в парламента обаче остават разнопосочни. От ГЕРБ заявиха подкрепа за инициативата, като я определиха като продължение на вече започнати мерки, но посочиха, че ще предложат и свои корекции. Владислав Горанов коментира, че предишното служебно управление не е предприело достатъчно действия по темата в рамките на съществуващото законодателство.

От ДПС също изразиха подкрепа, но с резерви. Атидже Вели предупреди, че новият регистър и разширените контролни механизми могат да доведат до прекомерна административна тежест, особено за малките производители, предаде NOVA.

Опозиционните формации „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ обявиха, че няма да подкрепят предложенията. Мартин Димитров от ДБ изрази опасения, че се създава прекомерен ценови контрол, който не адресира реалните причини за поскъпването. Асен Василев от ПП критикува текстовете, като посочи, че те на практика прехвърлят тежестта на доказване върху бизнеса и създават предпоставки за санкции без достатъчно гаранции.

От „Възраждане“ също се обявиха против предложените промени. Цончо Ганев определи мерките като „врата в полето“, която няма да доведе до реален ефект върху цените или пазара.

Източник: NOVA    
Контрол на цените Защита на потребителите Законови промени Инфлация Спекулативни практики Парламент Управляващо мнозинство Ограничаване на поскъпването Икономически аргументи Ориентировъчни цени
Последвайте ни
Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 7 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 7 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 8 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Свят Преди 11 минути

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 39 минути

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

България Преди 56 минути

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов за производства и наказания

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 1 час

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 1 час

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Любопитно Преди 1 час

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Любопитно Преди 1 час

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Свят Преди 1 час

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Любопитно Преди 1 час

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 2 часа

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 2 часа

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 2 часа

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 2 часа

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

<p>&quot;Булгаргаз&quot; предлага по-ниска цена на природния газ за юни</p>

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 2 часа

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

Головете на кръга (33 кръг, 12.05.2026)

Gong.bg

Има сделка за Севиля! Вижте каква ще е ролята на Серхио Рамос

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg