Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Н ов опит за диалог за параметрите на бюджета за следващата година. Синдикати и представители на ГЕРБ ще се срещнат във вторник, за да обсъдят отново парите на държавата за 2026 г.

Росен Желязков коментира проектобюджета за 2026 г.

Междувременно стана ясно, че нов опит за Тристранен съвет ще се проведе този четвъртък. Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват.

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

Причината е, че според тях правителството не е склонно на отстъпки от предложенията в бюджета, предава NOVA.

Премиерът Росен Желязков все пак очаква в края на седмицата бюджетът да бъде внесен в Народното събрание.