Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

С ъс заповед на кмета на община Свищов Генчо Генчев е обявен режим на водоснабдяване и ограничения във водоподаването в село Морава поради слабия дебит на подземните водоизточници. Това съобщиха от общинската администрация.

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина от 8:00 ч. до 17:00 ч. В понеделник, сряда и петък водата ще достига до другата половина от селото от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за небитови нужди в населеното място. Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани по законоустановения ред и начин, е допълнено в заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД - Велико Търново и на кмета на село Морава.

Припомняме, че в края на юни бе обявено бедственото положение в свищовските села Хаджидимитрово и Горна Студена заради намален дебит на водоизточниците. Преди това, в средата на май заради безводие бе обявено частично бедствено положение в свищовското село Козловец.

Повече от 120 хил. л вода бяха доставени от държавния резерв в Плевен и Свищов. За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.