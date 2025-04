Кой спря тока на Европа? Четвърти ден без отговор за шокиращото прекъсване на електрозахранването

В понеделник в 12:33 часа Европа изпадна в енергиен хаос.

Сривът остави милиони без ток и хвърли части от Европа в паника. Засегнати бяха Испания, Португалия, части от Франция и Белгия. Разследването започна и всички погледи са насочени към установяването на причините за този безпрецедентен енергиен колапс и търсенето на отговорните.

Премиерът на Испания Педро Санчес призова частните енергийни оператори да съдействат на правителството в установяването на причините за безпрецедентното прекъсване на електрозахранването в понеделник , 28 април, на Иберийския полуостров. Санчес подчерта, че е необходимо да бъдат направени промени и подобрения, за да се гарантира “доставката и бъдещата конкурентоспособност” на националната електрическа система, предаде The Guardian.

Испания и Португалия понесоха голяма загуба на електроенергия, започнала малко след 12:30 ч. в понеделник и продължила през цялата нощ. Най-малко петима души са загинали в Испания в резултат на спирането на тока, което остави хора в капан във влакове и в асансьорите на жилищни и офис сгради.

Въпреки че енергийните оператори в двете страни отричат възможността за кибератака, испанското социалистическо правителство не изключва нито една хипотеза. Най-висшият наказателен съд в Испания започва разследване, за да определи дали става въпрос за “акт на компютърен саботаж” срещу критична инфраструктура в страната.

Премиерът на Португалия Луиш Монтинегру също настоява за независимо разследване и поиска Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори да извърши “независим одит на електрическите системи на засегнатите страни, за да определи напълно причините за тази ситуация”.

Разследване и отговорност

Във вторник вечерта Санчес свика спешна среща с ръководители на основни енергийни компании – включително президента на националния мрежов оператор Red Eléctrica, както и представители на Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía и Naturgy, за да бъдат обсъдени последиците от инцидента. Преди срещата Санчес обяви създаването на специална комисия, която да разследва събитието и да анализира ролята на частните компании в сектора.

Санчес отбеляза, че е научил заключенията на Red Eléctrica – че спирането на тока не се дължи на кибератака – само от медийни съобщения. След срещата той подчерта в публикация в X необходимостта от бързи съвместни действия с частните енергийни доставчици. “Благодарих им за работата им за бързо възстановяване на доставките и също така ги помолих да работят с правителството и независими организации, за да идентифицират причините за инцидента. Трябва да предприемем необходимите подобрения, когато става въпрос за гарантиране на доставките и бъдещата конкурентоспособност на нашата система.”

Независимо от официалните действия и разследвания, политическите опоненти на Санчес изразяват остри критики. Те го обвиняват, че е дал приоритет на възобновяемите енергийни източници за сметка на ядрената енергия, без да отчита последствията, а сега опитва да прехвърли вина върху частния сектор.

Spain are Portugal are racing the setting sun as they respond to a massive and unexplained power cut that wiped out traffic lights, grounded flights and threatened to plunge tens of millions of people into darkness on Monday.



Here's what you need to know... 🧵 pic.twitter.com/NibgmbDXtk