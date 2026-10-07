Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

Т ежка катастрофа е станала във вторник вечер в столичния квартал "Бояна".

Лек автомобил се е ударил в стълб на улица "Даскал Стоян Попандреев".

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Сигналът за инцидента е подаден в 21:22 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София, предаде БНР.

На място е загинал 42-годишният водач на автомобила.

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Спешният екип е приложил пълен обем реанимационни действия, но медиците не са успели да го спасят.