Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

Т ежка катастрофа е станала във вторник вечер в столичния квартал "Бояна".
Лек автомобил се е ударил в стълб на улица "Даскал Стоян Попандреев".
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Сигналът за инцидента е подаден в 21:22 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София, предаде БНР.
На място е загинал 42-годишният водач на автомобила.
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Спешният екип е приложил пълен обем реанимационни действия, но медиците не са успели да го спасят.