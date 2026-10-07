България

Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

Инцидентът е станал във вторник вечер в столичния квартал "Бояна"

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 10:16
Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът
Източник: iStock photos/Getty images

Т ежка катастрофа е станала във вторник вечер в столичния квартал "Бояна".

Лек автомобил се е ударил в стълб на улица "Даскал Стоян Попандреев".

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Сигналът за инцидента е подаден в 21:22 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София, предаде БНР.

На място е загинал 42-годишният водач на автомобила.

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Спешният екип е приложил пълен обем реанимационни действия, но медиците не са успели да го спасят.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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