Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

А втобус на градския транспорт във Велико Търново се е ударил в пътен знак, като съоръжението е паднало върху детска количка с бебе в нея. Инцидентът е станал тази вечер в района на Кооперативния пазар в старата столица, предаде "Фокус".

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе, което е пострадало.

Детето е откарано за преглед във великотърновската болница. Заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса. Информация за състоянието на пострадалите все още няма.

Автобусът беше оставен на мястото на произшествието. Тече разследване на инцидента.