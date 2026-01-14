България

Асен Василев: Най-подходящата дата за избори е 29 март

Лидерът на "Продължаваме промяната" каза, че на разговорите с президента са обсъдили предстоящите промени в Изборния кодекс

14 януари 2026, 12:22
Асен Василев: Най-подходящата дата за избори е 29 март
Източник: БТА

Н ай-подходящата дата за избори е 29 март, заяви лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на въпрос по време на брифинг в президентството. 

Преди това от "Продължаваме промяната-Демократична България" върнаха неизпълнен мандата за съставяне на правителство, веднага след като го получиха от президента.

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Василев каза пред медиите, че първата седмица на април вече е обявен от Министерството на образованието като великденска ваканция.

"На 10 април е Великден, преди това е католическият Великден. До 17 април е абсолютно невъзможно да се правят избори или кампания, защото по време на Великден не е най-подходящото време за кампания", мотивира се Асен Василев.

Затова според него 29-ти март е подходяща дата за предсрочния вот.

Лидерът на "Продължаваме промяната" каза, че на разговорите с президента са обсъдили предстоящите промени в Изборния кодекс.

Василев определи като изключителна опасност, въвеждането на нов тип машини, за по-малко от два месеца, както е предвидено в плана, изготвен за правна комисия, която ще заседава днес. Според Василев за два месеца нови машини не могат да се въведат, като целта е да се мине на 100% хартиен вот и се обяви, че с нови машини няма да може да се гласува на тези избори.

"Въвеждането на предишните машини отне две години", припомни Василев и добави, че се премина към частични избори с машини, към допълнителни тестове и едва чак след това беше въведено машинно гласуване.

Асен Василев смята, че ГЕРБ, „ДПС-Ново Начало" и „Има такъв народ" искат да се въведат т.нар. броячки за два месеца. "Първо трябва да се купят машини, да се конфигурират бюлетините, да се тестват, да се сертифицират 55 дни преди изборите, което означава, че до 10-и февруари всичко това трябва да е направено, което няма как да стане".

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Според лидера на ПП партиите затова го предлагат, затщото знаят, че няма как да стане.

Затова Василев призова гражданите да излязат довечера на протест на пл. „Независимост", за да бъде спрян този „пъклен план".

"Те са подготвили мнозинство, както за бюджета, и единственото, което може да ги спре освен нашата съпротива вътре в парламента, е ако гражданите излязат", каза Асен Василев.

В отговор на въпрос дали от ПП-ДБ очакват да съберат подкрепа в парламента за възстановяване на изцяло машинно гласуване с настоящите машини, Асен Василев каза, че последния път, когато политиците не послушаха хората, всички видяха какво се случи. „В крайна сметка ги послушаха, но си похабихме няколко часа на площада.

"Ако пак е необходимо, пак ще си похабим няколко часа на площада, за да чуят партиите какво мислят хората", каза Василев. 

Той припомни, че със 100% машинно гласуване три различни партии спечелиха изборите преди години. Василев каза, че правителството на Борисов е направило обществената поръчка и е избрало машините за гласуване. Ако сега не им харесват, защо са ги избрали тогава, попита Василев.

Той подчерта, че шефът на „Информационно обслужване", което се занимава с конфигурацията на машините, не е сменян от времето на второто правителство на ГЕРБ. Ако ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър, който продължава да ръководи „Информационно обслужване", дали той манипулира и дали въобще могат да бъдат манипулирани машините, така че да се спре с тази опорка и да се върнем към 100% гласуване с машини, посочи Василев.

Според него причина за нежеланието за изцяло машинно гласуване, е че част от избирателите на ГЕРБ и „ДПС Ново начало" не могат да четат и не могат да се оправят с машините.

"Освен това не могат да се правят фалшификации с машините, не могат да се правят невалидни бюлетини и комисиите при броенето да дават гласовете на някой друг", допълни Василев.

Той се обяви за контролно броене при машинното гласуване.

Пред медиите в президентството Асен Василев каза още, че вчера се е видяло, че има 71 преписки и прокурорски проверки, смачкани от прокуратурата срещу Бойко Борисов, част от които не са ставали публично достояние. Василев попита задочно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов "защо е оттеглил искането за имунитета на Борисов, който Иван Гешев беше вкарал в парламента и защо са смачкани тези прокурорски преписки и ще започне ли разследване по тях". Василев каза, че "Висшият съдебен съвет на 20 януари се събира и е крайно време да спази закона и да го отстрани като сложи главен прокурор, който няма да опъва този чадър над г-н Борисов".

В отговор на въпрос за сигурността на Европа, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предяви претенции за Гренландия, Асен Василев каза, че всяка държава трябва да може сама да определя своето бъдеще, а не някоя друга държава да ѝ казва какво да прави и в кои съюзи да членува.

Източник: София Господинова/БТА    
