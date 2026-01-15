България

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

Обвиняемият ударил жертвата и хвърлил стол по нея

15 януари 2026, 10:57
Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее
Източник: iStock photos/Getty images

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за закана с убийство и нанасяне на телесна повреда. Престъпленията са извършени в условията на домашно насилие.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

Разследването сочи, че на 13 януари около 19:00 часа в село Лозен обвиняемият Г.Х. нападнал жената, с която живее на семейни начала. Той я ударил в областта на дясната скула и хвърлил стол по нея, с което ѝ нанесъл телесна повреда. Агресията продължила със закана за убийство - докато държал в ръка дъното на празен счупен буркан, мъжът заявил на жената, че ще отреже гърлото ѝ.

Мъж нанесе телесна повреда на жена и се закани да я убие

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

От прокуратурата уточняват, че Г. Х. е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

„Ще взема ножа и ще те наръгам, искаш ли да видиш?“

Предвид опасността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои в съда да бъде внесено искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Източник: Прокуратура/Пресцентър    
Последвайте ни
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 5 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 4 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 4 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

България Преди 10 минути

Той оставя след себе си богат и значим литературен принос както в България, така и в Молдова

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

България Преди 10 минути

Временно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Любопитно Преди 47 минути

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Любопитно Преди 56 минути

Пентхаусът на Лайвли се превърна в тема на разговор в продължаващия правен спор между нея и Джъстин Балдони

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 56 минути

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

.

Иран отправи смъртни заплахи срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия

Международната космическа станция

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Свят Преди 1 час

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Свят Преди 1 час

„Въведохме технологични мерки, за да предотвратим възможността акаунтът на Grok да позволява редактиране на изображения на реални хора в разкриващи дрехи като бикини“, написа X чрез акаунта на своя екип по безопасност

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Любопитно Преди 1 час

Слушането на музика може да бъде едновременно удобно, стилно и интуитивно

Робърт Кенеди младши

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

Свят Преди 1 час

Кранът е използван за строеж на експресен път в Самут Сакон

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

България Преди 1 час

Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

България Преди 1 час

Огънят се е разгорял на покрива

<p>Google Gemini става личен асистент за всеки потребител</p>

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Google получава нова функция, която му позволява да запомня повече персонални детайли и ще обединява функции от множеството услуги на компанията на едно място, за да върши повече дейности от името на човека

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

На бляскавото събитие – което се състоя в луксозния курорт "The Breakers" във Флорида в сряда, 14 януари – присъстваха 300 високопоставени госта, сред които и Ванеса, на 48 години, и Кай, на 18 години

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория

Томи Лий Джоунс е искал попечителство над дъщеря си преди смъртта ѝ

Свят Преди 2 часа

Носителят на „Оскар“ е предприел съдебни действия в опит да защити дъщеря си Виктория

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Американската певица Джени Луис се омъжи за... кучето си

Edna.bg

Трета поредна загуба за ЦСКА 1948 в Турция, този път от австрийци

Gong.bg

От Локо Пловдив признаха за разговори с Левски за звезда на "смърфовете"

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

ГЕРБ-СДС внесе в парламента законопроект за закриване на КПК

Nova.bg