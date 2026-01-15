Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за закана с убийство и нанасяне на телесна повреда. Престъпленията са извършени в условията на домашно насилие.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

Разследването сочи, че на 13 януари около 19:00 часа в село Лозен обвиняемият Г.Х. нападнал жената, с която живее на семейни начала. Той я ударил в областта на дясната скула и хвърлил стол по нея, с което ѝ нанесъл телесна повреда. Агресията продължила със закана за убийство - докато държал в ръка дъното на празен счупен буркан, мъжът заявил на жената, че ще отреже гърлото ѝ.

Мъж нанесе телесна повреда на жена и се закани да я убие

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

От прокуратурата уточняват, че Г. Х. е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

„Ще взема ножа и ще те наръгам, искаш ли да видиш?“

Предвид опасността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои в съда да бъде внесено искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.