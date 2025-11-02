България

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

Ученическата ваканция около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата, а "Пътна полиция" отчете хиляди нарушения още в първия ден на проверките

2 ноември 2025, 12:31
Ч етиридневната ваканция за учениците около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата в страната и даде старт на традиционната акция на "Пътна полиция" - "Зима". Само за първия ден на проверките са установени хиляди нарушения, като са съставени над 3700 фиша и акта. Според данните, представени от комисар Мария Ботева, заместник-директор на "Пътна полиция", резултатите са показателни.

"Само за 1 ноември имаме повече от 18 000 проверки, като са проверени повече от 9 000 пътни превозни средства, повече от 6 000 водачи, 970 пътници и над 1 134 пешеходци", съобщи комисар Ботева. В резултат на тези проверки са съставени над 3 700 фиша и акта за установени административни нарушения, предаде NOVA.

Нали НЕ сте сменили зимните гуми⁉️

Първата десетдневка на акция "Зима" е насочена основно към най-уязвимите участници в движението. "Акцентът е към велосипедистите, към водачите на индивидуални електрически превозни средства, пътните превозни средства с животинска тяга", уточни комисар Ботева. Тя добави, че се следи и за техническата изправност на автомобилите, включително състоянието на гумите. Въпреки че законовото задължение за шофиране със зимни гуми влиза в сила от 15 ноември, полицаите вече проверяват дълбочината на протектора и цялостта на гумите.

Автомобилен състезател с препоръка кога да сложим зимните гуми на автомобила

Най-честите нарушения, които водачите допускат, са свързани с неправилни маневри и отнемане на предимство, освен превишената скорост. Комисар Ботева обърна внимание, че и пешеходците често създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Във връзка с почивните дни се очаква засилен трафик до края на деня, особено по автомагистралите и входно-изходните артерии на големите населени места. Статистиката показва, че най-рисковите дни за пътуване с повишен брой произшествия са петък, четвъртък и понеделник, поради което от "Пътна полиция" призовават за повишено внимание от страна на всички участници в движението.

Източник: NOVA    
Акция Зима Пътна полиция Пътен трафик Пътни нарушения Пътна безопасност Шофьори Пешеходци Зимни гуми Техническа изправност Пътни проверки
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 21 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 17 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 16 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 15 часа

Последни новини

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Свят Преди 14 минути

Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит

<p>Иран ще възстанови ядрените си съоръжения &quot;с още по-голяма сила&quot;</p>

Пезешкиан: Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Свят Преди 1 час

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

Свят Преди 2 часа

26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

<p>Президентът Радев: Египет е стратегически партньор за България и ЕС</p>

Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

България Преди 3 часа

Радев подчерта пред MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Любопитно Преди 3 часа

Готвачът в откровена изповед пред Мон Дьо

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Свят Преди 4 часа

Адвокатът на жената - Адриен Сорентино, заяви пред представители на медиите, че неговата клиентка е "потресена"

<p>Виетнам може да получи C-130 самолети и хеликоптери от САЩ&nbsp;</p>

САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой

България Преди 4 часа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква в столицата на Виетнам

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Свят Преди 5 часа

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Свят Преди 5 часа

Сред загиналите има и деца

<p>Внушителен транспортен самолет се приземи на летище &quot;Васил Левски&quot;</p>

"Антонов 124 "Руслан" на летище "Васил Левски"

България Преди 5 часа

Самолетът се използва за превоз на извънгабаритни товари, военна и гражданска логистика и е една от най-специализираните машини в своя клас

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Свят Преди 5 часа

Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие

<p>Кремъл посочи какво е нужно за решаването на въпроса с Украйна</p>

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Свят Преди 6 часа

По думите на Песков необходимост от такава среща към момента няма

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

България Преди 6 часа

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Любопитно Преди 6 часа

Калин не успя да събере достатъчно подкрепа от зрителите на NOVA

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Любопитно Преди 6 часа

Зимата наближава и имунната ви система се нуждае от постоянна подкрепа

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Свят Преди 6 часа

„Ако имате силна болка в гърба и не можете да я обясните с изкълчване или усукване, бих отишъл при личния си лекар“

