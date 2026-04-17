България

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

Средствата ще бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет

17 април 2026, 13:01
О сигурени са 700 000 евро за допълнителни възнаграждения на служителите в системата за борба с градушките у нас. Това заяви днес служебният министърът на земеделието и храните Иван Христанов, който е на посещение в Регионалната дирекция „Борба с градушките“ в сливенското село Старо село.

Средствата предстои да бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет и ще бъдат предоставени под формата на допълнително заплащане, допълни той.

Христанов подчерта, че Изпълнителна агенцията "Борба с градушките" дълго време е била подценявана въпреки ключовата ѝ роля за защита на земеделската продукция. По думите му всяка година се спасяват култури за десетки милиони левове, като само през миналата година преките ползи възлизат на над 40 млн. лева.

Министърът посочи, че се предвижда разширяване на системата чрез изграждане на 21 нови ракетни площадки с цел увеличаване на обхвата на противоградовата защита. В момента се прилагат както ракетен способ, така и самолетен метод за въздействие върху неблагоприятни метеорологични явления.

Той допълни, че системата е технически подготвена за сезона, като наличните ракети са около 16 000, с готовност за осигуряване на допълнителни количества при необходимост.

По отношение на възнагражденията министърът уточни, че в рамките на служебния кабинет възможностите за трайно увеличение на заплатите са ограничени, но при първа възможност ще бъдат предприети и такива стъпки. В момента възнагражденията в сектора са около 480 евро месечно, което той определи като недостатъчно.

Христанов изрази амбиция в бъдеще агенцията да се развие като структура за по-широки метеорологични въздействия, включително чрез придобиване на собствени самолети и прилагане на технологии за преразпределение на валежите през различните сезони.

Заедно със служебния министър Иван Христанов Регионалната дирекция „Борба с градушките“ в Старо село посети и заместник-министър Атанас Атанасов.

Припомняме, че активният сезон по противоградова защита с ракетен способ в България започна в сряда, 15 април. Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен. Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 000 противоградови ракети.

В началото на април служители на Изпълнителна агенцията "Борба с градушките" в пловдивското село Голям чардак протестираха с искания за увеличение на основните им възнаграждения с 250 евро.

Източник: БТА, Сабина Стефанова    
Последвайте ни

По темата

biss.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

