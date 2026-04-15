Започва активният сезон за защита от градушки, България разполага с близо 16 000 ракети

Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи

15 април 2026, 08:18
О т сряда, 15 април, Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) стартира активният сезон по противоградова защита с ракетен способ в България.

Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, съобщиха от Агенцията.

Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Агенцията е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 хил. противоградови ракети.

При повишена честота и интензивност на градоносни процеси през сезона е предвидена възможност за своевременно осигуряване на допълнителни количества ракети.

През сезон 2026 г. ще бъде осигурено пълно радарно покритие на атмосферата над страната чрез осем метеорологични радарни станции. 

Източник: БГНЕС    
