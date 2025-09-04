България

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

По случая е образувано бързо производство

4 септември 2025, 11:51
22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян
Източник: iStock

М ъж на 37 г. е задържан в полицейския арест в Смолян за 24 часа след домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Смолян.

Задържаният е упражнил физическо насилие над 22-годишната си приятелка, с която живее на семейни начала. Младата жена е със счупено ребро.

Домашно насилие в хотел в Пампорово: Мъж счупил рамото на приятелката си

По случая е образувано бързо производство.

В средата на юли полицията в Чепеларе задържа за домашно насилие 29-годишен мъж, срязал с моторен трион входната врата на 46-годишната си приятелка. Домашният тормоз от страна на мъжа е станал след поредно скарване между двойката, обясниха от полицията.

Източник: БТА, Христина Георгиева    
домашно насилие полицейски арест Смолян Чепеларе физическо насилие счупено ребро моторен трион входна врата семейни начала бързо производство
