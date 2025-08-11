Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

С лужители на РУ – Велико Търново разследват побой над едър рогат добитък в кравеферма в село Самоводене.

Сигнал за случая е получен в неделя около 13:00 ч.

По първоначална информация е нанесен побой на теле, в резултат на който са счупени челюстта и ребра, съобщава NOVA.

От проведените до момента действия по разследването е установено, че като съпричастен към извършеното деяние за срок до 24 часа по ЗМВР е задържан 44-годишен мъж от село Опанец, известен на полицията и осъждан, работник в кравефермата.