16-годишно момиче пострада при катастрофа край Благоевград

М омиче на 16 години пострада при катастрофа на пътя между село Добротино и Гоце Делчев, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

Инцидентът е станал на 8 декември около 23:00 ч., когато лек автомобил, управляван от 18-годишен водач от село Мосомище, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътен скат.

В резултат на удара е пострадала 16-годишна пътничка в автомобила, която е с фрактура на раменна кост.

По данни на полицията, шофьорът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост. На водача е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.