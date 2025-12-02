11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

Д ете на 11 години е пострадало след катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и е настанено в болница, без опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Момче на 15 години е в болница след катастрофа на АМ "Тракия"

Инцидентът е станал около 15:00 часа в понеделник, при километър 212 на АМ "Тракия", когато по първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж. Колата се отклонява вдясно по посоката си на движение и с предната част се блъска в бетонен отводнителен канал.

3-годишно дете е с опасност за живота след катастрофа на "Тракия"

Водачът и 11-годишно момиче, пътувало в колата, са откарани в здравно заведение. Водачът е прегледан и освободен без наранявания, а момичето е настанено в болница без опасност за живота, допълниха от пресцентъра.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. В сектор "Пътна полиция" е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадало лице.