БезГранично: Чикаго - къде да отидем и какво да ядем

По стъпките на Алеко Константинов

4 ноември 2025, 09:25
Източник: iStock

А ко сте се решили да вървите по стъпките на Алеко Константинов, в този пътепис ще откриете най-важната информация за един български турист в Чикаго- какво да видите и какво да ядете. Този космополитен град с население от около 2 700 000 души е известен като място на кръстопът - в сърцето на САЩ, където градския шум се среща с приветливостта към Средния запад, извисяващите се небостъргачи срещат девствената брегова линия и култури от цял свят се събират в 77 оживени квартала.

Централното местоположение на Чикаго също улеснява пътуването до дестинации в цяла Северна Америка, от Мексико до Канада до цяла САЩ. И с директни полети от Обединеното кралство и Ирландия всеки ден, не е толкова трудно да го посетите, колкото е било на Константинов. 

Чикаго е третият по големина град в САЩ, след Ню Йорк и Лос Анджелис,  но най-интересното не са  емблематичните небостъргачи и оживени улици. Мотото на града е “urbs in horto” - което означава "град в градина” — и ще намерите безкраен брой зелени площи и забавления по реката. 

Международното население на града е донесло със себе си част от своята кухня, която се е американизирала, като резултатът са някои наистина големи изкушения. 

В тази статия ще прочетете какво да видите и, не по-малко важно, какво да опитате, ако решите да посетите този град:

Затова, без повече увъртания, ето 10-те най-впечатляващи места в Чикаго:

1. 360-градусова гледка към Чикаго

Посетителите се изкачват с асансьор до 94-ия етаж на сградата Джон Хенкок, където се намира наблюдателната площадка 360 Chicago. Оттам се разкрива панорамна гледка към града, а на място има бар за напитки. За по-смелите има атракциона TILT – стъклена и стоманена платформа, която се накланя навън, осигурявайки поглед надолу от 300 метра височина.

2. Пазаруване по Магнифисънт Майл  

Магнифисънт Майл е участък от Мичиган Авеню с луксозни магазини, модни бутици, елегантни ресторанти и шикозни хотели. По авенюто се виждат забележителности като Чикагската водна кула, сградата Ригли и центъра Джон Хенкок. Районът е идеален за пазаруване в големи търговски центрове или за забавления като ескейп стая в The Escape Game.

3. Разходка в Милениум Парк  

Милениум Парк е един от най-популярните безплатни атракции в Чикаго с известната скулптура Cloud Gate, наричана „Бобът“. Паркът предлага зелена оаза сред центъра с градина Lurie Garden, галерии Boeing и павилион Jay Pritzker за концерти. Това е идеално място за пикник, релакс или посещение по Коледа с ледена пързалка и атракции.

4. Круиз по река Чикаго 

Архитектурният круиз по река Чикаго позволява да се видят небостъргачите от нов ъгъл. Ривъруок е уникално и живо място за разходка денем или нощем. Круизът е релаксиращ и образователен начин да се опознае архитектурата на града.

5. Разходка в квартал Уест Луп  

Уест Луп, бивша индустриална зона, е популярен квартал с отлични ресторанти и нощен живот. Сградите, някога складове, днес са дом на топ ресторанти, особено в района Fulton Market с хип индустриална атмосфера. Препоръчва се посещение на Sawada Coffee за кафе или специалния Military Latte с матча.

6. Виенското колело в Нейви Пиър 

Нейви Пиър е 1 км дълъг кей на брега на езерото Мичиган с множество атракции като лабиринт, ботаническа градина и детски музей. Централно място заема 60-метровото виенско колело с отлични гледки към града. Билетите са на цена от 12 до 20 долара, а онлайн покупката спестява опашки.

7. Разходка в Олд Таун и кафе в 3 Arts Club Café  

Олд Таун е квартал с викториански сгради, уютни улици, малки магазини и артизанални кафенета. Най-красивото място за закуска е 3 Arts Club Café в Restoration Hardware с кристални полилеи, фонтан и растения. Атмосферата е идеална за кафе или чай лате.

8. Гледка от Skydeck в Уилис Тауър  

Skydeck на 103-ия етаж на Уилис Тауър (над 440 м) се достига с асансьор за 60 секунди. От стъклените балкони, издадени на над метър от фасадата, се вижда градът отдолу. Това е вълнуващо преживяване за смели посетители и популярно място за снимки.

9. Кулинарно пътешествие в Чайнатаун  

Чайнатаун в Чикаго е динамичен квартал с регионални ресторанти, малки заведения за дим сум и автентични чайни. Посетителите могат да опитат разнообразни ястия. За по-дълбоко потапяне се препоръчва Китайско-американският музей за историята на имигрантите.

10. Гледка към силуета от Норт Авеню Бийч  

Норт Авеню Бийч в Линкълн Парк е популярен плаж за плуване, слънчеви бани и волейбол през лятото. През останалите сезони пътеката е пълна с ролери, велосипедисти и разхождащи се. Гледката към силуета на града, особено по залез, е впечатляваща и релаксираща.

Хот дог, дълбока пица и безброй сандвичи

Един от най-добрите (и приятни) начини да опознаеш един град и културата му е чрез кухнята му. В Чикаго са някои от най-емблематичните улични храни в САЩ. В популярния сериал The Bear действието се върти около чикагски ресторант, който се бори да оцелее в конкурентната хранителна сцена на града.

Кухнята на този среднозападен метрополис е повлияна от имигрантите си – поляци, италианци, пуерториканци и гърци. Съответно, чикагци традиционно консумират много месо, сирене и пикантни подправки през цялата година, а през летните фестивали – безброй вариации на пица и хот дог. Въпреки студените зими и натоварения градски живот, чикагци постоянно се класират сред най-страстните любители на храна в САЩ. Може би е заради концепцията за „grab-and-go“ улична храна, която насърчава бърз и вкусен начин на живот, но може и отчасти се дължи на изобилието от пици, бургери и сладки изкушения в града.

1. Chicago Hot Dog, Чикагски хот дог  

Чикагският хот дог е кренвирш от чисто говеждо месо в хлебче с маково семе, подправен с горчица, със зелен релиш, нарязан бял лук, резен домат, копър, люти чушки и никога с кетчуп. Това е класическа улична храна, която се сервира в много заведения в Чикаго в по-луксозен вариант, но най-автентично я пробвайте от някоя будка или бусче на улицата.

2. Street Polish, Полска наденица

Това е грилована или пържена полска наденица с грилован лук и жълта горчица, често допълнена със зелени люти чушки. Тя е популярна вариация на класическия хот дог и е любима в Чикаго.

3. Popcorn, Пуканки 

Пуканките са изключително емблематична храна за Чикаго, като най-известният микс е комбинация от сладки карамелизирани пуканки и солени със сирене. Това е носталгична закуска, често купувана в картонени кутии на райе. 

4. Deep Dish Pizza, Дълбока пица  

Дълбоката пица е с високи ръбове, пълна с много сирене, сос и пълнеж. Тя е символ на Чикаго и се смята за задължителна за посетителите.

5., Италианско говеждо  

Италианското говеждо е тънко нарязано печено говеждо месо, потопено в богат сос au jus, сервирано в хлебче с пикантна гиардиниера. Това е изключително сочен и ароматен сандвич с много малко съставки.

6.Chocolate Cake, Шоколадова торта 

В Чикаго има безброй сладки изкушения по улиците, но богатата шоколадова торта остава емблема на старите ресторанти в града. Носталгична, семпла, и изключително вкусна - като повечето класически храни в Чикаго.

7. Burger, Бургер
 

Може би местата, на които можете да хапнете бургер в Чикаго, доближават десетки хиляди, а с тях и тайните им рецепти. Не пропускайте да пробвате поне няколко - от по-ексцентричните, до фюжън с други кухни, и разбира се- класическите.

8. Tavern-Style Pizza, Тавърн пица  

Тавърн пицата има тънка, хрупкава кора с пълнеж до ръбовете, нарязана на малки квадратчета. Тя е предпочитаната пица за местните в Чикаго и често се яде в барове.

9. Jibarito, Хибарито  

Хибарито е сандвич, в който вместо хляб се използват сплескани и пържени зелени банани (плантани), пълнен с пържола, пиле или свинско, сирене, маруля, домат и чеснов майонезен сос. Това е пуерториканско влияние в чикагската кухня и е много популярно в местните ресторанти.

10. Flaming Saganaki, Пламтящо саганаки

Фламбираното сагано е гръцко сирене, което се пържи до златисто, след което се полива с бренди и се запалва на масата с викане „Опа!“. Сервира се с лимон и хляб и е класическо предястие в гръцките ресторанти в Чикаго.

