Любопитно

Есен в лъжица: Домашна лазаня супа за студените дни

Един от малкото плюсове на студеното мокро време са есенните рецепти

23 октомври 2025, 10:16
Източник: iStock

С настъпването на есента, която някои сутрини си е чиста зима, всеки търси начин да се сгрее. Меки пуловери, ароматни кафета или някой и друг стар филм, който да помогне да се романтизира обективно казаното ужасно време ( като вечните класики на Тим Бъртън или всичко със Сандра Бълок). Друг вариант за добро есенно настроение са топли засищащи рецепти, придаващи уют – можем да си го позволим, все пак отдавна отмина сезонът, в който може да ни видят по бански.

Социалните мрежи гръмнаха с всякакви вариации на супи, които не са нито здравословни, нито диетични, но за сметка на това изглеждат като втечнена есен. Един личен фаворит е така наречената лазаня супа.

При комбинация на няколко рецепти, някои лесни, други отнемащи два часа безценно извънработно време, се стига до среден вариант – подготовка около 15 минути, готвене в една тенджера за около час и резултат, който свършва за 10-та от това време.

Голям плюс е и използването само на една голяма тенджера, като чугунените холандски тенджери, които превзеха колективното съзнание на обществото, наистина са много удобни и подходящи за такъв тип рецепти ( а и за правене на хляб). 

Съставки за 4 порции:
Смес свинска и говежда кайма, 500 гр
200 гр лук (една голяма глава)
4/5 скилидки чесън
2 с.л Зехтин/ Гроздово олио 
200 гр кори за лазаня
2 с.л доматена паста
4 чаши бульон (пилешки или телешки)
500 мл пасирани домати
100 гр рикота
30 гр моцарела
15 гр пармезан 
1.5 ч.л. черен пипер, 1 чл. Червен пипер, 1 чл риган и щипка сух босилек, (сол по вкус)

Рецепта:

1. Загрейте мазнината в чугунената тенджера на висока температура и след няколко минути добавете каймата със сол и пипер. Раздробете я с шпатула и дръжте температурата високо, докато не посивее и хване загар, дори и да закача по дъното (това е допълнителен вкус). 

2. След около 5 минути, добавете в съда и нарязания на ситно лук и чесън, намалете до среден огън и разбърквайте интензивно още 3/4 минути, докато зеленчуците не станат прозрачни.

3.Добавете бульона, пасираните домати, и ако искате по-течна супа, още 1 или 2 чаши вода по избор. Изсипете и подправките. 

4.След като закъкри, намалете температурата още малко и оставете за 30 минути. 

5.Вземете корите за лазаня и ги начупете, при желание спазвайте някаква симетрия. А ако не можете да намерите кори – всякаква паста върши работа. Оставете супата на котлона за последни 10 мин, докато омекнат корите.

6. Сервирайте с топка от смесените сирена и пресен босилек.

Приятен апетит! 

Автор: Ния Раденкова
есенни рецепти супа лазаня уютна храна лесна рецепта кайма чугунена тенджера пасирани домати кори за лазаня топла супа бърза вечеря
