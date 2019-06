Т е могат да запалят леда, само с поглед.

Танцуват сякаш летят.

Карина Манта и Джоузеф Джонсън са новата любима двойка в света на фигурното пързаляне. Те пример и вдъхновение - както на леда, така и извън него.

В момента медиите им обръщат особено внимание, тъй като месец юни е обявен за месец на прайда и подкрепа на ЛГТБ хората.

Карина и Джоузеф впечатляват не само с изпълненията си, но и с позицията си и честността си относно личния живот.

Те са първите спортисти, танцова двойка във фигурното пързаляне, които открито признават сексуалната си ориентация.

Карина призна, че е бисексуална с пост в Инстаграм, в който се обясни в любов на приятелката си.

„Заедно сме цяла година и искам да ти благодаря. Най-много искам да ти благодаря, че си тук, въпреки че направих любовта ти моя сянка“.

Джоузеф пък избора да говори за сексуалната си ориентация по време на интервю за списание "Оutsports".

Карина и Джоузеф са спортисти за националния отбор на САЩ и дават смелост на много хора, които се занимават със спорт и не само, да говорят открито за сексуалността си.

В отговор на тяхната смелост публиката им отговаря с много любов и подкрепа.

Двойките в танцовото фигурно пързаляне наблягат на артистичността, на танцовите елементи и поддръжките, а не на скоковете и акробатичните елементи. Това придава известна романтичност на изпълненията им.

„Лесно е да видиш едно и също нещо отново и отново, когато мъж и жена разказват любовна история“, разказва Чарли Уайт, носител на златен медал от олимпийски игри при танцовите двойки.

„Когато обаче имаш отбор, който не изобразява романтична връзка по никакъв начин, те са принудени да търсят нови начини да разкажат тяхната история. Това отваря нови врати, проправя нови пътища“.

Карина Манта е родена на 20 март, 1996 година в Олимпия, Вашингтон. След като октомври миналата година тя проговори открито за отношенията с приятелката си, тя написа история и стана първата американска фигуристка, която призна, че е бисексуална.

Джо Джонсън е роден на 4 май 1994 година в Рокфорд. Той говори за сексуалната си ориентация след като Карина публикува своя пост в Инстаграм.

Засега двойката има 10 място на турнира „Skate America“ и седма позиция в шампионата на Щатите.

Освен че се спортисти от висока класа, те са активисти и вдъхновители за своето поколение фигуристи.

"Приятелско напомняне, че без значение кой си ти, кого обичаш, откъде си: има място за теб и хора, които те обичат", пишат Карина и Джо в социалната мрежа Туитър.

Friendly reminder that no matter who you are, who you love, where you’re from: there’s a place for you, and people who love you. Happy #Pride2018 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/361sewhQVA