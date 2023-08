Помощ за метаболизма чрез пробиотик

С ледващите редове не целят да ви тревожат или да ви вменяват чувство на вина, а напротив. Единствената причина да поставим въпроса за все по-често срещаните сред населението метаболитни нарушения е, че има начин те да бъдат предотвратени и овладени. А това е добра новина за всеки, който иска да подобри качеството си на живот.

Причините за нарушенията в метаболизма се дължат на начина, по който по една или друга причина сме избрали да живеем. Създаването и поддържането на лоши хранителни навици, липсата на умения и средства за справяне с ежедневния стрес, както и нездравословното ограничаване на движението влияят върху състоянието на метаболизма.

В една или друга степен, метаболитните нарушения се проявяват замаскирани под симптоми като високо кръвно налягане, силна умора, трудно отслабване, увеличена абдоминална обиколка и/или инсулинова резистентност.

Ако не се обърне навременно внимание на тези симптоми, вероятността да се развие диабет и по-сериозни кардиологични и чернодробни заболявания е голяма.

Има ли начин състоянието да бъде овладяно?

Едно от най-големите предимства да живеем в началото на 21 век е, че за подобен тип здравословни проблеми има достъпни решения. Едно от тях е пробиотикът на Институт Алергозан - Омни-Биотик Хетокс Лайт, който е създаден с мисъл за хора, които искат да подобрят своя метаболизъм, да изчистят организма си от токсини и да поддържат здравословно тегло.

Ето кратка разбивка на начина, по който пробиотичната добавка Омни-Биотик Хетокс Лайт може да помогне:

Със своите 9 специално подбрани пробиотични щама бактерии Омни-Биотик Хетокс Лайт подпомага възстановяването и работата на най-големия метаболитен орган в човешкото тяло - черния дроб. Добавката се оказва особено ефективна и при хора с диагностицирана компенсирана чернодробна цироза;

Подобреното чернодробно здраве води до по-успешно елиминиране на токсините от тялото, което непременно се отразява на общото здравословно състояние и в частност на метаболизма;

Оптимизираният метаболизъм от своя страна е отговорен за поддържането на стабилни инсулинови нива и здравословно тегло, както и за намаляване на висцералната мастна тъкан (мазнина, която се намира около органите в коремната кухина като стомах, черва, черен дроб). Проучване[1] показва, че приемът на добавката води и до подобрение на кардиометаболичния маркер при нелекувани преди това пациенти със захарен диабет тип 2.

Как да приемате Омни-Биотик Хетокс Лайт?

Приемът на пробиотичната добавка е изключително лесен. Дозировката е 1 саше на ден, разбъркано в 125 мл вода. Задължително оставете прахчето да се разтвори добре (минимум 1 минута), след което разбъркайте втори път и изпийте на празен стомах.

Продължителността на употреба препоръчваме да се съгласува с наблюдаващия ви лекар, като през това време е важно да спазвате здравословна диета, богата на фибри, протеини, по-малко мазнини и умерено количество въглехидрати.

Не забравяйте да включите в ежедневието си физическа активност под формата на често ставане от стола, няколко дневни разходки от по 30-40 минути, както и упражнения за тонус и стягане на мускулатурата 2-3 пъти седмично. Подобряването на метаболизма и здравословното тегло на организма е цел, която няма как да постигнете магически само чрез прием на добавка. Но ако е част от цялостен план, включващ по-балансирано хранене и движение, тя може да ви даде допълнителния тласък, от който се нуждаете, за да постигнете мечтаните резултати.

Омни-Биотик Хетокс Лайт съдържа естествени за човешките черва бактерии, затова приемът ѝ е допустим и по време на бременност и кърмене.

Поддържането на добро здраве, високи нива на енергия и тегло в нормата е напълно възможно с помощта на внимателно подбрани и висококачествени пробиотици. И нека не забравяме колко важен е приемът на достатъчно количество течности и позитивен поглед към живота.

