Mastercard осъществи успешно първи трансакции през ИИ агент в България с решението си Agent Pay

5 май 2026, 14:57
Mastercard обяви днес първите успешни тестове на трансакции, реализирани в контролирана среда от агент-изкуствен интелект (ИИ), с карти, издадени от УниКредит Булбанк, Postbank и Обединена българска банка (ОББ). Тестовете засега се случват в работна среда, под супервизията на Mastercard и демонстрират как търговията, подпомагана от изкуствен интелект, може да бъде реализирана сигурно и отговорно.

Осъществена чрез Mastercard Agent Pay, такава трансакция показва как ИИ агенти могат да извършват покупки от името на потребителите. Mastercard Agent Pay трансакциите са обезпечени с необходимото ниво на сигурност, базирани на съгласието на потребителя и са постоянно проследими.

В рамките на пилотния проект ИИ агент завърши покупка в Priceless.com платформата за преживявания на Mastercard. Пилотната транзакция беше реализирана с помощта на ИИ агент, който се свърза с платформата Priceless, за да извърши покупката от името на потребителя. PayOS (payos.ai) осигури цялостната оркестрация на процеса от край до край.

Транзакцията използва т.нар. agent tokens, които гарантират защита на чувствителните данни и потребителска верификация на всеки етап от процеса.

Изкуственият интелект има потенциала значително да улесни управлението на ежедневните задачи, но доверието и сигурността трябва винаги да бъдат на първо място. Mastercard Agent Pay е създаден така, че трансакциите, инициирани от AI, да бъдат прозрачни, удостоверени и винаги под контрола на потребителя. Подобрените данни за транзакциите също така дават на издателите ясна видимост върху активността, инициирана от агенти. Работейки с партньори като УниКредит Булбанк, Postbank и ОББ, ние полагаме основите на надеждна търговия, задвижвана от изкуствен интелект. , коментира Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Агентната търговия представлява важна еволюция в начина, по който клиентите ще взаимодействат с дигиталните услуги. С нарастващата автономност на трансакциите, силните защитни механизми, ясно изразеното клиентско съгласие и пълната прозрачност са от ключово значение. Mastercard показва как тези принципи могат да бъдат заложени отговорно още от самото начало. добавя Ваня Манова.

Mastercard Agent Pay предоставя необходимите защити за сигурни покупки, инициирани от изкуствен интелект. Съгласието на потребителя се осигурява изрично, а потвърждението на покупката се случва чрез Mastercard Payment Passkeys, което гарантира прозрачност, удостоверяване и постоянен контрол от страна на потребителя.

Mastercard ще продължи да работи с партньори в цяла Европа за разширяване на приложението на сигурни и удостоверени агентни транзакции в различни индустриални сектори.

За Mastercard

Mastercard подпомага икономиките и дава възможност на хората в над 200 държави и територии по света. Заедно със своите клиенти, компанията изгражда устойчива икономика, в която всеки може да се развива максимално. Mastercard подкрепя широк спектър от дигитални решения, като прави трансакциите сигурни, лесни, интелигентни и достъпни. Чрез своите технологии и иновации, партньорства и глобални мрежи компанията предлага уникален набор от продукти и услуги, които помагат на хората, бизнеса и правителствата да реализират своя пълен потенциал.
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell's Kitchen

Възобновиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Производството бе спряно на 24 март тази година, тъй като Стефанов и Кателиев бяха регистрирани като кандидати за народни представител

Над 500 тона негодни храни разкриха в България

Повече от милион яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните

Кънтри звездата доминира в „Билборд“ за осма седмица, след като детронира Оливия Родриго. Докато Бруно Марс и Оливия Дийн си проправят път към върха, Лангли демонстрира пълна хегемония, класирайки и второ парче в престижния Топ 5 на чарта

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност" за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Световната здравна организация допусна за първи път възможността за заразяване между хората на борда на блокирания MV Hondius, където 150 души остават изолирани в океана след три смъртни случая

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

Служебният министър-председател отбелязва, че урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем"

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Демократична България ще подкрепя политики по същество, но предупреждава за риск от „прегрупиране на модела“ и поставя ясни финансови и съдебни приоритети

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

От роботизирани воали до златни маски и рокли от долари – вижте кои световни знаменитости напълно пропуснаха идеята на дрескода „Модата е изкуство“ и превърнаха появата си на Met Gala в истинско недоразумение

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

Заболелите са в седем области

Кънтри легендата проговори за здравословните битки през последните три години, като увери почитателите си, че състоянието ѝ е лечимо и вече планира откриването на собствен музей и хотел в Нашвил

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

За ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката предупреждават експерти

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

22-годишната скиорка се появи с футуристична рокля от 15 000 ръчно изработени стъклени балончета, която буквално изпускаше истински мехури във въздуха, докато тя преминаваше по червения килим на модното събитие

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Астрономи откриха тънка атмосфера около миниатюрния леден обект 2002 XV93 в Пояса на Кайпер. Сензационното откритие на японски учени опровергава теорията, че толкова малки космически тела в края на Слънчевата система не могат да задържат газ

