Mastercard осъществи успешно първи трансакции през ИИ агент в България с решението си Agent Pay

Mastercard обяви днес първите успешни тестове на трансакции, реализирани в контролирана среда от агент-изкуствен интелект (ИИ), с карти, издадени от УниКредит Булбанк, Postbank и Обединена българска банка (ОББ). Тестовете засега се случват в работна среда, под супервизията на Mastercard и демонстрират как търговията, подпомагана от изкуствен интелект, може да бъде реализирана сигурно и отговорно.

Осъществена чрез Mastercard Agent Pay , такава тран с акция показва как ИИ агенти могат да извършват покупки от името на потребителите . Mastercard Agent Pay трансакциите са обезпечени с необходимото ниво на сигурност, базирани на съгласието на потребителя и са постоянно про следими .

В рамките на пилотния проект ИИ агент завърши покупка в Priceless.com – платформата за преживявания на Mastercard. Пилотната транзакция беше реализирана с помощта на ИИ агент , който се свърза с платформата Priceless, за да извърши покупката от името на потребителя . PayOS (payos.ai) осигури цялостната оркестрация на процеса от край до край .

Транзакцията използва т.нар. agent tokens , които гарантират защита на чувствителните данни и потребителска верификация на всеки етап от процеса .

„ Изкуственият интелект има потенциала значително да улесни управлението на ежедневните задачи , но доверието и сигурността трябва винаги да бъдат на първо място . Mastercard Agent Pay е създаден така , че тран с акциите , инициирани от AI, да бъдат прозрачни , удостоверени и винаги под контрола на потребителя . Подобрените данни за транзакциите също така дават на издателите ясна видимост върху активността , инициирана от агенти . Работейки с партньори като УниКредит Булбанк, Postbank и ОББ , ние полагаме основите на надеждна търговия , задвижвана от изкуствен интелект . “ , коментира Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

„ Агентната търговия представлява важна еволюция в начина , по който клиентите ще взаимодействат с дигиталните услуги . С нарастващата автономност на тран с акциите , силните защитни механизми , ясно изразеното клиентско съгласие и пълната прозрачност са от ключово значение . Mastercard показва как тези принципи могат да бъдат заложени отговорно още от самото начало . “ добавя Ваня Манова.

Mastercard Agent Pay предоставя необходимите защити за сигурни покупки , инициирани от изкуствен интелект . Съгласието на потребителя се осигурява изрично , а потвърждението на покупката се случва чрез Mastercard Payment Passkeys , което гарантира прозрачност , удостоверяване и постоянен контрол от страна на потребителя .

Mastercard ще продължи да работи с партньори в цяла Европа за разширяване на приложението на сигурни и удостоверени агентни транзакции в различни индустриални сектори .

