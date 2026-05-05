Mastercard осъществи успешно първи трансакции през ИИ агент в България с решението си Agent Pay

Mastercard обяви днес първите успешни тестове на трансакции, реализирани в контролирана среда от агент-изкуствен интелект (ИИ), с карти, издадени от УниКредит Булбанк, Postbank и Обединена българска банка (ОББ). Тестовете засега се случват в работна среда, под супервизията на Mastercard и демонстрират как търговията, подпомагана от изкуствен интелект, може да бъде реализирана сигурно и отговорно.
Осъществена чрез Mastercard Agent Pay, такава трансакция показва как ИИ агенти могат да извършват покупки от името на потребителите. Mastercard Agent Pay трансакциите са обезпечени с необходимото ниво на сигурност, базирани на съгласието на потребителя и са постоянно проследими.
В рамките на пилотния проект ИИ агент завърши покупка в Priceless.com – платформата за преживявания на Mastercard. Пилотната транзакция беше реализирана с помощта на ИИ агент, който се свърза с платформата Priceless, за да извърши покупката от името на потребителя. PayOS (payos.ai) осигури цялостната оркестрация на процеса от край до край.
Транзакцията използва т.нар. agent tokens, които гарантират защита на чувствителните данни и потребителска верификация на всеки етап от процеса.
„Изкуственият интелект има потенциала значително да улесни управлението на ежедневните задачи, но доверието и сигурността трябва винаги да бъдат на първо място. Mastercard Agent Pay е създаден така, че трансакциите, инициирани от AI, да бъдат прозрачни, удостоверени и винаги под контрола на потребителя. Подобрените данни за транзакциите също така дават на издателите ясна видимост върху активността, инициирана от агенти. Работейки с партньори като УниКредит Булбанк, Postbank и ОББ, ние полагаме основите на надеждна търговия, задвижвана от изкуствен интелект.“ , коментира Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.
„Агентната търговия представлява важна еволюция в начина, по който клиентите ще взаимодействат с дигиталните услуги. С нарастващата автономност на трансакциите, силните защитни механизми, ясно изразеното клиентско съгласие и пълната прозрачност са от ключово значение. Mastercard показва как тези принципи могат да бъдат заложени отговорно още от самото начало.“ добавя Ваня Манова.
Mastercard Agent Pay предоставя необходимите защити за сигурни покупки, инициирани от изкуствен интелект. Съгласието на потребителя се осигурява изрично, а потвърждението на покупката се случва чрез Mastercard Payment Passkeys, което гарантира прозрачност, удостоверяване и постоянен контрол от страна на потребителя.
Mastercard ще продължи да работи с партньори в цяла Европа за разширяване на приложението на сигурни и удостоверени агентни транзакции в различни индустриални сектори.
