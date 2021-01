СЗО с нови клинични препоръки за лечение на пациенти с COVID-19

С ветовната здравна организация (СЗО) публикува нови клинични препоръки за лечение на пациенти с COVID-19, включително и за случаи, при които симптомите не изчезват след възстановяване. СЗО също заяви, че препоръчва и използване на ниски дози антикоагуланти за предотвратяване на образуване на тромби, съобщи агенция "Ройтерс".

WHO issues new clinical advice on treating #COVID-19 patients; its team to leave quarantine in #Wuhan #China in 2 days ⁦@Reuters⁩ https://t.co/ebLfBiHGS9