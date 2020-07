Пробив: Учени разработиха ефикасна ваксина срещу COVID-19

В аксината срещу COVID-19, разработвана от Университета в Оксфорд, е безопасна и "обучава" имунната система срещу вируса. Това става ясно от първите клинични изпитвания, резултатите от които бяха публикувани в авторитетното научно списание "Лансет".

СЗО: Ваксина срещу COVID-19 може да има до средата на 2021 г.

Ваксината е била поставена на 1077 души, които са образували антитела и бели кръвни клетки, борещи се срещу коронавируса, съобщи BBC.

Резултатите са изключително обнадеждаващи, но още е твърде рано да се каже дали ваксината осигурява пълна защита.

По-мащабни изпитвания вече са в ход, обясняват от Оксфорд.

Колко ще струва "Ремдесивир" , възможният лек за ковид-19

Как действа ваксината?

Ваксината, наречена ChAdOx1 nCoV-19, е направена от генетично разработен вирус, който причинява обикновената настинка при шимпанзетата.

Preliminary results from a coronavirus vaccine trial involving more than 1,000 people in the UK suggest it is safe and induces an immune response https://t.co/yBt266fKKW