Колко ще струва "Ремдесивир" , възможният лек за ковид-19

А мериканската биофармацевтична компания "Джилийд сайънсис" оцени своя антивирусен препарат срещу ковид-19, наречен "Ремдесивир" на средно 2 340 долара за курс на лечение на пациент или 390 долара на флакон. Това е цената определена за развитите страни, съобщава "Ройтерс".

Освен това от компанията са се съгласили да изпратят почти цялата си продукция в САЩ през следващите три месеца.

За американските пациенти със здравна застраховка курсът на лечение ще струва с 33% повече или средно 3 120 долара, тоест 520 долара на флакон.

Цената е малко по-висока от диапазона от 2 520 до 28 00 долара, предложен миналата седмица от изследователската група за ценообразуване на лекарства в Института за клинични и икономически проучвания.

Тази ценова политика предизвика гняв, тъй като препаратът "Ремдесивир" е разработен с подкрепата на правителството на САЩ.

Клиничните тестове сочат, че медикаментът е ефективен при лечение на пациенти с ковид-19 в ранните фази на заболяването. Същевременно към момента той се прилага само при хоспитализирани болни, тоест средни и тежки случаи. Курсът на лечение на "Ремдесивир" продължава 5 дни. В резултат престоят в болницата на лекуваните от ковид-19 намалява средно с 4 дни, като е регистрирано и намаляване на опасността от влошаване и смърт.

Медикаментът е разработен за лечение на ебола, но не успява да се наложи на пазара за тази цел. Извършените изследвания обаче показват, че има сравнително добър ефект срещу ковид-19.

Компанията не е обсъждала стратегията си за снабдяване за развитите страни извън САЩ.

Очаква се продажбите на "Ремдесивир" да генерират 2,3 милиарда долара приходи през 2020 г., което ще помогне за компенсиране на над 1 милиард долара разходи за разработка и дистрибуция. Все пак печалбите могат да бъдат ограничени от разработването на ваксини и по-ефективни средства за лечение на ковид-19.

Миналата седмица здравният регулатор на Европейския съюз препоръча условно одобрение на "Ремдесивир", когато се използва при критично болни.

"Джилийд сайънсис" вече се е свързала с производители на генерични лекарства в Индия и Пакистан, включително със „Сипла” и „Хетеро Лабс”, които да произвеждат и доставят "Ремдесивир" в 127 развиващи се страни.



Двете компании ще предлагат медикамента на цени от съответно 5000 индийски рупии (66,24 долара) и 5400 рупии (71,54 долара) за флакон.

