Кристалина Георгиева: Пандемията ще предизвика най-тежката рецесия от Голямата депресия

П андемията, обхванала света, ще доведе до рязък спад в световната икономика през 2020 година. Очакваната рецесия ще бъде най-тежката от Голямата депресия през 30-те години на миналия век, като през 2021 г. ще настъпи само частично възстановяване.

Кристалина Георгиева: Световната икономика може да изпадне в по-тежка рецесия, отколкото през 2009 г.

Това заявява управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

#COVID19 is a crisis like no other but I have no doubt we will overcome the challenge. Between now and then, the world must act decisively and act together to protect lives and livelihoods. These actions will determine the speed & strength of our recovery. https://t.co/I3MMyR0HLt pic.twitter.com/3mR5K5PxYb