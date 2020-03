Кристалина Георгиева: Световната икономика може да изпадне в по-тежка рецесия, отколкото през 2009 г.

С ветовната икономика може да изпадне в по-тежка рецесия, отколкото през 2009 година, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на пресконференция след телефонен разговор с представители на финансовите власти от 24-те страни от Международния валутен и финансов комитет към Фонда, предава "Ройтерс".

Още един починал от COVID-19 у нас, новите случаи на заразени са общо 37

"Фондът очаква възстановяване през 2021 година, но то ще бъде постигнато, само ако страните успеят да овладеят разпространението на коронавируса, както и да ограничат икономическите щети", отбеляза тя.

#RT #FreeBiafra #IPOB The coronavirus pandemic has driven the global economy into a downturn that will require massive funding to help developing nations, IMF chief Kristalina Georgieva said Friday. https://t.co/CCpQFDujkO