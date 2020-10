ФБР: Разкрит заговор, коронаскептици планирали да отвлекат губернатор

А мериканското ФБР обяви, че е осуетило заговор за отвличане и сваляне на губернатора на Мичиган Гретчен Уитмър.

Уитмър, която е от Демократическата партия и е яростен противник на Тръмп, предизвика силно недоволство сред съмняващите се колко е опасен коронавирусът, след като през март наложи най-суровите ограничения в САЩ заради пандемията. Местният съд ги отмени като незаконни миналата седмица.

Тринайсет души, свързани с крайнодясна групировка, са подведени под отговорност за планиране на нападения срещу институции и на отвличане на губернаторката на щата, съобщи Франс прес, като се позова на местните власти. Шестима мъже смятали да отвлекат Уитмър преди президентските избори на 3 ноември и да я съдят за "измяна", се казва в огласения обвинителен акт.

Още седем души, свързани с местната групировка "Улвърийн уочмен", са арестувани и са им повдигнати обвинения "за планиране на операция за нападение на щатския парламент и отвличане на представители на управлението, включително на губернаторката", заяви щатският министър на правосъдието Дейна Несъл.

Заговорниците обсъждали наемането на 200 души, които да щурмуват щатския парламент и да вземат заложници, но този план бил изоставен и вместо това те решили да следят и отвлекат Уитмър от ваканционното й жилище, отбелязва Ройтерс.

Разследването на федералната полиция започнало в началото на годината, когато ФБР засякло в социалните мрежи група хора да говорят за сваляне със сила на членове на правителството и силите на реда.

