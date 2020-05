Австралия заплашена от бум на самоубийствата заради COVID-19

О чаква се хиляди австралийци да отнемат живота си заради финансовия и психологически стрес след коронавирусната криза, което далеч ще надхвърли броя на смъртните случаи, причинени пряко от самата болест, предупредиха експерти.

Създаден от учени от университета в Сидни модел прогнозира допълнителни 750 до 1500 самоубийства годишно в продължение на до пет години в резултат на негативното въздействие на социалните и икономически ограничения, наложени за ограничаване на разпространението на коронавируса.

Това би означавало скок до 50% на самоубийствата, които преди пандемията са около 3000 годишно.

Очаква се най-силно засегнати да бъдат младежите, заради закриването на учебни заведения и фалитите в туристическия бизнес и сферата на услугите, оставили милиони хора без работа.

