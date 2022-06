Роял Аскот 2022: Слънце, залагания, щури шапки и шампанско

Е кстравагантно украсени с пера, неподвластни на гравитацията или просто чудати - има шапки, а има и шапки за кралските конни надбягвания в Аскот, Великобритания, предаде Асошиейтед прес.

Всеки юни британските кралски особи, аристократи и хиляди стилни гости слагат най-впечатляващите си шапки за Роял Аскот - бляскаво годишно събитие с конни надбягвания.

То датира от 1711 г., когато кралица Анна основава хиподрума Аскот в Бъркшър, Южна Англия.

Шапките, които накараха всички да онемеят

Седмицата е най-популярната състезателна среща във Великобритания, която през петте си дни събира около 300 000 посетители.

Това е мястото, където гостите могат да се покажат, а фотографите са разглезени от богатия избор, които им се предоставя всяка година благодарение на парада от забележителни шапки и рокли за жените и официални цилиндри и фракове за мъжете.

The best photos from the Royal Ascot races: Kate Middleton shines amid royals, celebrities and fanciful hats. https://t.co/SwCTZRbdY7 pic.twitter.com/YVjB0bWLKN