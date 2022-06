Шапките, които накараха всички да онемеят

Н а 14 юни се даде старта на Royal Ascot - едно от важните събития за почитателите на конните надбягвания. То обаче не е популярно само с това, а и със страхотните шапки, които могат да бъдат видени там всяка година.

Провеждането на конните надбягвания Royal Ascot е традиция от далечната 1711 г., когато на престола е кралица Ана.

Празникът се организира заедно със състезанието Златната купа на Аскот, което привлича огромно медийно внимание и дава възможност на дамите да облекат най-елегантните си рокли.

Както традицията повелява, кралското семейство не пропусна да присъства на откриването на знаменитото събитие.

Here comes the Royal Procession! #RoyalAscot



Watch live now on Sky Sports Racing: https://t.co/mAxOL53LEB

Follow our live blog: https://t.co/bWzehiLW9d pic.twitter.com/NwwIuV6T7C