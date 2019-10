Борис Джонсън: Великобритания ще напусне ЕС на 31 октомври, каквото и да става

П ремиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън предложи новия си план за Брекзит, насочен към премахване на необходимостта от митнически проверки на ирландската граница, предаде АФП. Джонсън нарече подкрепяния от ЕС подход "мост за никъде".

Предложението за Брекзит на британския премиер Борис Джонсън предлага да се избегне ирландската граница, като се запази Северна Ирландия в британската митническа територия и се дигитализират всички митнически процеси.

В плана на Джонсън се казва, че

"за движението на стоки между Северна Ирландия и Ирландия ще бъде уведомявано с помощта на декларация". Джонсън призна, че може да се извършват "малък брой физически проверки" в търговски помещения или в други точки по веригата за доставки, а не на границата на члена на ЕС Ирландия със Северна Ирландия.

Документът беше представен в Брюксел днес. Правителството на Обединеното кралство се надява, че той ще бъде приемлив и за двете страни и ще спази споразумението от Разпети петък, което предвижда, че не трябва да има твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия.

Ако бъде прието, предложението ще гарантира, че след края на преходния период Северна Ирландия ще бъде изцяло част от митническата територия на Обединеното кралство, а не митническата територия на ЕС.

Всички митнически процеси, необходими за гарантиране на спазването на митническите режими на Обединеното кралство и ЕС ще се осъществяват по електронен път.

Документът "предвижда създаването на общоостровна регулаторна зона на остров Ирландия, която да обхваща не само правила за санитарни, фитосанитарни (SPS) и селскостопански стоки, но и всички стоки, като по този начин премахне регулаторните проверки за търговия със стоки между Северна Ирландия и Ирландия".

Демократическата юнионистка партия на Северна Ирландия приветства предложението на британския премиер за избягване на твърда ирландска граница като основа за сериозни преговори между Великобритания и ЕС.

"Тази оферта дава база на ЕС да продължи сериозните и постоянни ангажименти с правителството на Обединеното кралство, без риск за вътрешния пазар на Великобритания", се казва в нейно изявление.

По-рано днес

Британският министър-председател Борис Джонсън обеща днес Великобритания да напусне Европейския съюз на 31 октомври, "каквото и да става", със или без споразумение, предадоха световните агенции.

"Това, което целият свят иска, е да се приключи с този въпрос и да преминем към нещо друго. Затова ние ще излезем от ЕС на 31 октомври, каквото и да става. Да осъществим Брекзит. Можем, длъжни сме и ще го направим", заяви Джонсън в реч на годишната конференция на Консервативната партия в град Манчестър.

"След три години и половина хората започват да имат усещането, че ги правят на глупаци. Те започват да подозират, че в тази страна има сили, които просто не искат Брекзит изобщо да бъде осъществен. А ако се окаже, че тяхното подозрение е правилно, тогава смятам, че ще има сериозни последици за доверието в нашата демокрация", каза той.

