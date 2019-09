М оже и да се споразумеем за сделка за Брекзит, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пред британския ТВ канал Sky News, като добави, че прави "всичко, за да постигнем сделка", защото вярва, че излизане на Великобритания от ЕС без договор ще има "катастрофални последствия", пише европейската редакция на Politico, цитирана от "Фокус".

"Имах среща с Борис Джонсън, която беше доста позитивна", заяви Юнкер, визирайки срещата между двамата в Люксембург.

"Мисля, че можем да постигнем сделка. Правя всичко възможно да постигнем сделка, защото не ми харесва идеята да излязат без споразумение, защото мисля, че това ще има катастрофални последствия за най-малко една година". Той посочи също, че ЕС е готов за излизане на Великобритания без споразумение и изрази съмненията си, дали в Лондон са готови за това.

Председателят на Комисията каза, че е помолил Джонсън "да направи конкретни предложения за алтернативните договорености, които ще ни позволят да постигнем основните цели на предпазната мярка. Нямам емоционална връзка с предпазната мярка. Ако се постигат резултатите, тя не ме интересува".

На въпрос дали това означава, че предпазната мярка може да бъде премахната, той каза: "Ако целите са изпълнени - всички те - тогава нямаме нужда от нея. Това беше гаранция, а не цел сама по себе си".

Юнкер смята, че "Брекзит ще се случи".

Juncker: 'We can have a deal' and 'Brexit will happen' https://t.co/VuwNfutK68

"Немислимо е Великобритания да напусне ЕС без сделка"

Излизане на Великобритания от ЕС без сделка преди 31 октомври е немислимо без парламентарна подкрепа, каза днес председателят на британската Камара на общините Джон Бъркоу, цитиран от Ройтерс.

"Имаме законопроект, който гласи, че не трябва да има излизане без сделка преди 31 октомври, без да има подкрепа от британския парламент", каза Бъркоу в изказване на събитие в университета в Цюрих.

"Това е закон. Той не подлежи на предоговаряне. Да твърдиш, че е законно да пренебрегваш закона с мотива, че си воден от благородната цел да осъществиш Брекзит на точно определена дата, е все едно да оправдаеш ограбването на банка с извинението, че възнамеряваш да дариш плячката от обира за чудесна благотворителна кауза", поясни Бъркоу.

Without people working together - it will make it worse for both groups BBC News - Brexit secretary to meet EU's chief negotiator https://t.co/AQmaVAoywT