Б ританските депутати отхвърлиха напускане на Европейския съюз без сделка при всеки сценарий чрез необвързващо гласуване, което ще увеличи натиска върху министър-председателката Тереза Мей да изключи излизане от ЕС без сделка, предаде Ройтерс.

Депутатите одобриха с 312 срещу 308 гласа предложена от група депутати начело с Каролайн Спелман поправка А, която призовава правителството да изключи изцяло варианта за Брекзит без сделка.

Поправката стига по-далеч от правителственото предложение, в което се казва, че парламентът не иска напускане без сделка на 29 март и че правната позиция по подразбиране е напускане без сделка, освен ако парламентът не ратифицира такава.

