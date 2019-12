Британският парламент одобри споразумението за Брекзит

Д епутатите в новия британския парламент за първи път гласуваха и подкрепиха споразумението за Брекзит на министър-председателя Борис Джонсън, което проправя пътя за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г., предаде Франс прес.

Камарата на общините, в която консервативният премиер разполага с много голямо мнозинство след изборите на 12 декември, одобри текста с 358 гласа "за" и 234 "против" на второ четене.

Законодателният процес ще продължи след коледните празници и новогодишните празници, като правителството разчита окончателното му приемане да стане на 9 януари.

След одобрението на кралицата остава само споразумението да бъде ратифицирано от Европейския парламент.

