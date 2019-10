Борис Джонсън: Великобритания ще напусне ЕС на 31 октомври, каквото и да става

Б ританският министър-председател Борис Джонсън обеща днес Великобритания да напусне Европейския съюз на 31 октомври, "каквото и да става", със или без споразумение, предадоха световните агенции.

"Това, което целият свят иска, е да се приключи с този въпрос и да преминем към нещо друго. Затова ние ще излезем от ЕС на 31 октомври, каквото и да става. Да осъществим Брекзит. Можем, длъжни сме и ще го направим", заяви Джонсън в реч на годишната конференция на Консервативната партия в град Манчестър.

"След три години и половина хората започват да имат усещането, че ги правят на глупаци. Те започват да подозират, че в тази страна има сили, които просто не искат Брекзит изобщо да бъде осъществен. А ако се окаже, че тяхното подозрение е правилно, тогава смятам, че ще има сериозни последици за доверието в нашата демокрация", каза той.

