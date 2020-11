SpaceX се подготвя за първи полет на кораба за Марс

SpaceX се подготвя да направи първия сериозен полет на космическия кораб, който ще използва за пътуванията до Марс. Starship може да полети още следващата седмица, съобщи Илон Мъск в Twitter.

НАСА може и да не кацне на Луната през 2024 г.

През последните седмици са направени няколко статични теста на двигателите, а през изминалите месеци имаше и кратки полети, които компанията нарича "подскоци". Целите за полета следващата седмица са малко по-амбициозни.

Мъск споделя, че компанията иска да достигне 15 км. височина на полета. През това време ще се тестват двигателите, подвижните аеродинамични еементи, както и превключването от основните към допълнителните резервоари. Също така ще се тества и част от процедурата за кацане.

Good Starship SN8 static fire! Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip.